أصالة نصري تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام

تضع النجمة أصالة نصري في تلك الأيام الترتيبات النهائية للاحتفال بخطوبة ابنتها شام من الدكتور معتز نصير، بعد أن أعلنت في شهر فبراير/شباط الماضي تزامنا مع عيد الحب عن ارتباطها العاطفي مجدداً، وذلك بعد أن تعرفت عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.، حسب موقع اليوم السابع.
نشرت شام عدة صور تجمعها بحبيبها، وكتبت: (بحبك خليك للأبد عيد حبي)، وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: (دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد).
من ناحية أخرى، تستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم (الحب والسلام) من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شيء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.
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