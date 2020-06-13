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أصالة نصري تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام

منشور 13 حزيران / يونيو 2020 - 03:39
أصالة نصري تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام
أصالة نصري تستعد للاحتفال بخطوبة ابنتها شام

تضع النجمة أصالة نصري في تلك الأيام الترتيبات النهائية للاحتفال بخطوبة ابنتها ‏شام من الدكتور معتز نصير، بعد أن أعلنت في شهر فبراير/شباط الماضي تزامنا مع ‏عيد الحب عن ارتباطها العاطفي مجدداً، وذلك بعد أن تعرفت عليه في أكتوبر/تشرين الأول ‏الماضي.، حسب موقع اليوم السابع.

نشرت شام عدة صور تجمعها بحبيبها، وكتبت: (بحبك خليك للأبد عيد حبي)، ‏وصورة أخرى أرفقت بها تعليقا قالت فيه: (دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد).‏

من ناحية أخرى، تستعد  النجمة أصالة،  لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو ‏كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم (الحب والسلام) من كلمات وألحان محمد رحيم، ‏وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني  والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل ‏شيء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في ‏حين تعامل مع غيره  بالحب فسيعم السلام على الجميع‎. ‎


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