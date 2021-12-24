أصالة نصري تطرح أحدث أغانيها و تهديها لزوجها: (أهديها لقلبك الحلو)

طرحت المطربة أصالة أحدث أغانيها التي حملت اسم (حنين) عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، و هي من كلمات فائق حسن وألحان محمود الغياث وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

وأهدت أصالة الأغنية الي زوجها الشاعر فائق حسن وكتبت عبر حسابها على (انستغرام):( بدي أهديها لقلبك الحلو اللي متله عمري ما شفت، بدي أهديها للطيابة وللشهامة اللي بروحك). وأضافت: (أنت كتبتها وأنا إلك غنيتها، شكرا حبيبي على عمر جديد ابتدى من الأول معك، شفيتني، دللتني، راعيتني، وولا لحظة مني يئست، ولعندك جبتني).

ورد الشاعر العراقي فائق حسن، على رسالة غزل زوجته النجمة السورية، بنشر صورة من محادثتهما الخاصة عبر إحدى التطبيقات عبر حسابه بموقع (انستغرام)، ليضيف بعض الكلمات الرومانسية للرد عليها.