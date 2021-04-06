أصالة نصري تعتذر وتوجه رسالة لـ أنغام بعد قطيعة دامت لسنوات!

فاجأت المطربة السورية أصالة نصري الجمهور بعد أن شاركت صُورة للنجمة المصرية أنغام وأرفقتها برسالة مؤثرة كـ إعتذار عما حصل بينهما.

أصالة والتي شاركت صُورة لـ أنغام وأولادها عبر حسابها في انستقرام أرفقت المنشور تعليق جاء فيه:

"مدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض ..كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه"

أنغام إلى حد الآن لم تتجاوب مع الموضوع والساعات القليلة القادمة ستكون كافية لكشف الموضوع ورد فعل أنغام على ما فعلته بها صديقتها السابقة أصالة.

بالعودة لأصل الخلاف فقد كان بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي لديه زوجة أولى وأولاد منها، إذ أن قرر أنغام المفاجئ بالزواج من رجل متزوج صدم أصالة لأن الزوجة الأولى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان مما دفع الفنانة السورية لإتخاذ موقف من أجل خاطر زوجها على حساب صديقة عمرها.

محاولات الصلح كانت قائمة قبل أن تتطلق أنغام من الموزع الموسيقي الذي عاد لزوجته الأولى وأولاده وبعد أن تطلقت أصالة من طارق العريان إلا أن الفنانة المصرية كانت قد أخذت قرار نهائي بعدم مسامحة أصالة وأكدت أن الموضوع لا رجعة فيه بتاتاً خاصةً أن محاولات الصلح جاءت تحديداً بعد طلاق أصالة مما جعلها تعتبر الأمر محاولة إنتقام لا أكثر ولا أقل.

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