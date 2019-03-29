أصالة نصري لزوجها في عيد زواجهما: (أحبك و أحب ماضيك)

أصالة نصري و زوجها

شرت الفنانة السورية أصالة نصرى, صورة تجمعها بزوجها المخرج طارق العريان، عبر صفحتها الرسمية على (إنستجرام), وعلقت على الصورة قائلة: ( أنت الحبّ الّذي مرّ في حياتي مرّة واحده ، أحبّك وأحبّ ماضيك وأحنّ إليه لأنّني منك ، وعمرك كلّه عمري ، وأعرف منّ نظرتك مكاني بقلبك ، إنّ لمّ أكن أنا قلبك ، كلّ عام وأنت وأنا معاً ، نصنع الفرح ونزداد طموحاً ، ونعلّم أولادنا بالعمل والفعل ، وندعو الله أنّ بحفظ لنا أحبّتنا وأهلنا وأولادناوأنّ يعطينا الله مانتمنّاه لغيرنا).