أصالة نصري و زوجها بمنتهى الانسجام في أحدث ظهور لهما

شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة لها عبر موقع التغريدات (توتير) جمعتها بزوجها الشاعر فائق حسن، حيث بدت بمنتهى السعادة وهي بين أحضانه في لحظات رومانسية.

كانت النجمة السورية أصالة نصرى، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقي فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، و ذلك بعد نشرها صورة تجمعهما وعلقت عليها: (منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو).

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفني، إذ تحضر لألبومين غنائيين بجانب إحيائها حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.