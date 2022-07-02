أصدقاء نيرمين الفقي يحتفلون بعيد ميلادها للمرة الثانية

وجهت الفنانة نيرمين الفقي رسالة شكر لأصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها للمرة الثانية بعد الاحتفال بها للمرة الأولى يوم 21 يونيو/حزيران و هو يوم عيد ميلادها، ونشرت نيرمين صور من الاحتفال عبر حسابها على موقع (أنستغرام)، وكتبت قائلة:(من قلبي مبسوطة جدا مرسي على احتفالكم بعيد ميلادي للمرة الثانية أصحابي الجمال).

نيرمين التي عرض لها مؤخرا مسلسل (أبو العروسة3) تصور حاليا (شارع 9) من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الاتربي وعدد آخر من الفنانين الشباب.