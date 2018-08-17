"العيال كبرت".. شاهدوا كيف أصبحوا أطفال الدراما السورية بعد سنوات طويلة!

أطفال الدراما السورية بعد سنوات طويلة

بالرغم من الزخم الكبير في الدراما العربية في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك العديد من المسلسلات القديمة ما زالت محفورة بذاكرتنا.

هذا واسطاعت الدراما السورية بشكل خاص أن تُحقق نجاح كبير من فترة التسعينات، حيث ما زالت الكثير من الأعمال التي تم انتاجها بهذه الفترة محفورة بذاكرتنا، ومع مرور سنوات طويلة على هذه الأعمال نستعرض لكم هنا بهذا التقرير، بعض أبرز أطفال الدراما السورية وكيف أصبحت أشكالهم بعد سنوات طويلة:

احمد لبابيدي:

شارك الطفل أحمد لبابيدي في مسلسل "إنت عمري" من بطولة أيمن زيدان وروعة ياسين، والجزء الثاني من مسلسل جميل وهنا من بطولة أيمن زيدان أيضًا ونورمان أسعد والفنان أيمن رضا.

يمنى الحلبي:

شاركت الطفلة يمنى الحلبي بالعديد من الأعمال السورية القديمة لعل أبرزها مسلسل "الخوالي" من بطولة بسام كوسا وامل عرفة.

سليمان رزق:

الطفل سليمان رزق شارك بعد من الأعمال التي أخرجها والده يوسف رزق من أبرزها مسلسل "قتل الربيع".

بشار الحايك:

لا يمكن لأي شخص ان ينسى مسلسل "جميل وهنا" بجزئه الأول، وخصوصًا الطفلين اللذين جسدا دور أبناء أيمن زيدان ونورمان أسعد، حيث جسد الطفل بشارك الحايك دور الإبن الأكبر طارق.

جودي المصري:

شاركت الطفلة جودي في عدد كبير من الأعمال من أبرزها "أشواك ناعمة" من بطولة عدد كبير من نجوم سوريا أبرزهم سلمى المصري، مها المصري، سليم صبري، قصي الخولي.

عمر المصري:

الطفل عمر المصري شارك في الجزء الأول من مسلسل باب الحارة، وجسد دور ابن شقيقة ابو حاتم الفنان وفيق الزعيم.

ربى السعدي:

وهي شقيقة الفنانة روعة السعدي وشاركت هي الأخرى بالعديد من الأعمال أهمها "عصر الجنون" بطولة بسام كوسا، باسل خياط، قصي الخولي وآخرون.

طيف ابراهيم:

شارك الطفل طيف بمسلسل "الطير" من بطولة كاريس بشار، باسم ياخور، وسعد مينة، سلمى المصري وآخرون، وطيف ابراهيم هو ابن الفنانة مها المصري.

جفرا يونس:

شاركت الطفلة جفر في مسلسل "الجمل"، وجفر هي من القلائل الذين استمروا في الفن بعد أن كبروا.

علاء ناظم:

"هاشم" في الخوالي، الطفل الذي لا يمكن أن ننساه، إذ برع الطفل علاء ناظم بتقديم شخصية هاشم ابن الفنان سليم صبري والفنانة صباح جزائري في المسلسل الذي حقق نجاح كبير "الخوالي".

روعة السعدي:

شاركت روعة السعدي بالعديد من الأعمال أبرزها "الفصول الأربعة" بجزئيه الأول والثاني، واستمرت بعدها لفترة في الفن حيث شاركت في "أشواك ناعمة" و"عصر الجنون"، إلا أنه ابتعدت عن الفن بالفترة الأخيرة.

فادي الحايك:

سليم او "أرجيلة" ابن جميل وهناء الأصغر في الجزء الأول من المسلسل.

مؤيد الخراط:

شارك الطفل مؤيد في مسلسل "الطير" واستمر مؤيد في الفن.

نور الخراط:

شاركت الطفلة نور في مسلسل "الطير" وجسدت دور الفنانة كاريس بشار في الصغر، يُشار إلى أن نور اجتمعت مع كاريس بشار في عمل آخر وهو ليالي الصالحية.

فادي الشامي:

دخل فادي الشامي عالم الفن منذ طفولته وشارك في العديد من الأعمال أهمها "الخوالي" حيث جسد شخصية رضا، واستمر الشامي في الفن وشارك في العديد من الأعمال نذكر منها "باب الحارة".