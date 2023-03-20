إليك أجمل أغاني عيد الأم.. فيروز وشادية الأبرز

يصادف يوم غد الثلاثاء الموافق 21 مارس عيد الأم ، وقد يجد البعض صعوبة في التعبير عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم وقد تخونهم العبارات، لذا قد تكون أفضل طريقة لإيصال ما في قلوبهم هي بإهدائهن أغنية استطاع من خلالها الفنانين التعبير عما يجول في داخلنا اتجاههن.

وهنا نستعرض أبرز أغاني عيد الأم القديمة والحديثة

أغاني عيد الأم

أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد

قدمت الفنانة فايزة أحمد أروع أغانيها الخاصة بالأم في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وما زالت تتربع على عرض أفضل الأغنيات المقدمة للأمهات، وهي من تأليف حسين السيد، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

أغنية أمي يا ملاكي للسيدة فيروز

طرحت الفنانة اللبنانية فيروز أغنيتها الخاصة بالأم في أوائل السبعينيات، وقدمت الأغنية من خلال برنامج "دفاتر الليل" الذي كان يبث على شاشة التلفزيون اللبناني، وهي من كلمات سعيد عقل، و ألحان الأخوين رحباني.

أغنية ماما يا حلوة لشادية

من أبرز الأغاني التي قدمتها الفنانة المصرية شادية للأم هي "ماما يا حلوة"، وهي من كلمات كمال منصور، وألحان منير مراد .

أغنية كل سنة وأنت طيبة يا مامتي لوردة الجزائرية

تعاونت الفنانة المصرية وردة الجزائرية والملحن بليغ حمدي في هذا العمل الفني الرائع، وقد قدَّمت هذه الأغنية في مسلسل "أوراق الورد"، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد.



أغنية أمي جنة للفنان حسين الجسمي

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الخاصة بالأم عام 2022، وهي من كلمات الشاعر كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، وألحان حسين الجسمي.

أغنية نبع الحنان للفنانة رهف الجيتارا

الأغنية من كلمات بن الرفاعي، وألحان وتوزيع مصطفى صبري.

أوبريت أمي ثم أمي

ويعد هذا الأوبريت من الأغاني الشهيرة والمؤثرة في نفوس الأجيال الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعري، وشارك في تقديمها نخبة من الفنانين، من بينهم، تامر حسني، جنات، رامي عياش، يارا.

