أغنية حورية فرغلي "القطة السافلة" تتضمن إيحاءات جنسية.. والفنانة تدافع

اقتحمت الفنانة المصرية حورية فرغلي عالم الغناء بتسجيل أغنية "القطة السافلة"، ويمكننا إدراك أنها ستحدث موجة من الجدل والغضب بناءً على إسمها الجريء.

حورية فرغلي ترد على انتقادات أغنيتها "القطة السافلة"

وتعرضت حوية فرغلي للهجوم من قبل المتابعين عقب إصدار الأغنية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلَّا أنها خرجت للدفاع عن نفسها مؤكدة أن الأغنية لا تحوي ألفاظًا خارجة، مُستهجنةً كم الانتقاد والهجوم ضدها، وقالت في لقاء لها: "سجلت الأغنية وروحت ومفيش أي حاجة، لقيت مصر كلها بتكتب عني وكلموني قالولي إن مينفعش أعمل كده إنتي مسحتي تاريخك دي أغنية كلها إيحاءات، فين أي كلمة خارجة أنا قولتها أنا واحدة بكلم قطة وفار إيه اللي ممكن أقوله لقطة وفار".

وأكَّدت أنها لن تطلب حذف الأغنية من "يوتيوب"؛ فهي لا تريد إيذاء شريكها في الأغنية مطرب الراب المصري جيفارا بابلو؛ إذ إن انضمامها له كان رغبتها في إنجاح الأغنية ودفع الكثيرين لسماعها، مُضيفة: "أنا وافقت لما لقيت اسمي ممكن يخلي الناس عاوزة تسمع الأغنية فتنجح أنا مش ندمانة إني عملتها ومش زعلانة لأني مقولتش حاجة خارجة".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم، وسخروا من كلمات الأغنية ووصفوا هذه التجربة بـ"الفن الهابط"، فكتبت إحداهن: "وا ده فن هابط ولا انا مش سميع المهرجنات انضربت يا رجاله اخيرا جه اليوم الي نقول فين ايامك يا شطه ويا بيكه ".

وعلَّق آخر ساخرًا: "بالنسبة لل 6.4 الى معجبين اوى بالاغنية دى لو سميناها اغنية اصلا انتو سامعين حاجه غير الى احنا سامعينها ولا ودانكم بايظه".

وانتقد أحد المتابعين دخول حورية هذه المتاهة، لاسيما بعد مسيرتها الفنية الناجحة، فعلَّقت إحداهن: "حوريه فرغلي جاتلها اكتر من فرصه عشان تكون انسانه مختلفه وتتوب الي الله لكن هي مصممه تكون في الحضيض او القاع لا طالت دنيا ولا اخره ربنا يهدينا واياها الي الحق وصراط الله المستقيم".

حورية فرغلي تدخل تجربة الغناء

وكان فرغلي قد أعلنت دخولها تجربة الغناء في تصريحات خاصة لإحدى المواقع الإلكترونية، مُشيرةً أنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها، قائلة: "دي مش أول مرة أغني، قدمت أغنية قبل كده في فيلم نظرية عمتي، والقشاش، وصوتي مش أحلي حاجة واللي قدمته مايعتبرش غناء، وعلشان كده متخوفة من التجربة.

وكشفت الفنانة عن مشاريعها القادمة، مُضيفةً: "أصور كليبين خلال الفترة المقبلة، وأتمني أن تنال الأغنيتين إعجاب الجمهور، ومتحمسة جدًا للتجربة دي رغم خوفي منها".



حورية فرغلي تثير شائعات ارتباطها



وفي وقت سابق، أعلنت حورية فرغلي نبأ ارتباطها دون الكشف عن هوية سعيد الحظ، فحينما نشرت صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك" للتعبير عن اشتياقها لمتابعيها، توجَّهت إحدى المتابعات لخانة التعليقات وسألتها إن كانت مرتبطة، لترد فرغلي عليها قائلة "للأسف"، مٌرفقةً إياه بإيموجي على شكل وجه يضحك.

واكتفت فرغلي بهذا التعليق دون الكشف عن هوية الرجل، أو تفاصيل عن الطريقة التي التقيا بها، وغيرها من الأمور التي أثارت فضول المتابعين.

وليس معروفًا إذا ما كان تعليقها إعلان رسمي لارتباطها، أم أنها تمازح المتابعين لا غير.