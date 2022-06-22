حورية فرغلي تثير شائعات ارتباطها.. وتعلِّق "للأسف"

لطالما كانت الحياة العاطفية للفنانة المصرية، حورية فرغلي ، موضع فضول لمحبيها ومعجبيها، لاسيما وأنها عاشت حياة عاطفية صعبة للغاية بعد وفاة خطيبها بحادث سيارة.

حورية فرغلي تعلن ارتباطها

ومؤخرًا، أعلنت حورية فرغلي نبأ ارتباطها دون الكشف عن هوية سعيد الحظ، فحينما نشرت صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك" للتعبير عن اشتياقها لمتابعيها، توجَّهت إحدى المتابعات لخانة التعليقات وسألتها إن كانت مرتبطة، لترد فرغلي عليها قائلة "للأسف"، مٌرفقةً إياه بإيموجي على شكل وجه يضحك.

واكتفت فرغلي بهذا التعليق دون الكشف عن هوية الرجل، أو تفاصيل عن الطريقة التي التقيا بها، وغيرها من الأمور التي أثارت فضول المتابعين.

وليس معروفًا إذا ما كان تعليقها إعلان رسمي لارتباطها، أم أنها تمازح المتابعين لا غير.

حورية فرغلي وإصابتها بالسحر

ويأتي خبر ارتباط الفنانة بعدما كشفت سابقًا إصابتها بالسحر بعد مسلسل "ساحرة الجنوب"، مُشيرةً إلى أنها تؤمن بالسحر، وسردت قصة وقعت لها في الماضي، فبعد أدائها المبهر في المسلسل أعياها المرض وفقدت الشهية ولم يَعرف الأطباء ما علتها، وفي إحدى المرات قدمت صديقتها لزيارتها ونزلتا للصالة، حينها لاحظت فرغلي أن تراب إحدى النباتات فوضوي وغير مرتب، وبينما تحاول إصلاحه وتعديل مظهره عثرت على ورقة ملفوفة على شكل مثلث.

وقررت فرغلي فتح الورقة، وكان مكتوب بها: "حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وحملها ورزقها"، حينها استدعت العديد من الأشخاص لفك السحر ولجأت للقرآن.

وكانت فرغلي قد تزوجت لفترة قصيرة وصلت إلى 3 أشهر فقط، وذلك بعد ضغط والدتها عليها للارتباط، إلا أنها كانت تعيش قصة حب مأساوية وذلك بعد وفاة حبيبها وخطيبها السابق في يوم زفافهما مما عرضها لأزمة نفسية صعبة.

حورية فرغلي ومعاناتها مع الإنجاب

وكانت فرغلي قد كشفت سابقًا معاناتها من مرض وراثي جعل رحمها غير قادر على احتواء جنين، وهو ما يمنعها من الإنجاب، وقالت: "أعاني من مشكلة في الإنجاب بسبب وجود أورام ليفية على الرحم، ودا مرض وراثي من عائلتي".

وتابعت: "ونصحني الطبيب المتابع لحالتي بالزواج في عمر ما بين الثلاثين والأربعين عاماً، وإذا تخطيت الأربعين عاماً يجب أن أزيل الرحم بأكمله، وأنا الآن أبلغ الـ 44 عاماً، ولست قادرة على إزالة الرحم".