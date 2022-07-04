حورية فرغلي تسجل أغنية "القطة السافلة".. "حمو بيكا الفرع النسائي"!

اقتحمت الفنانة المصرية حورية فرغلي عالم الغناء من بابه المثير للجدل، فيبدو أن التمثيل لم يعد ضمن اهتماماتها.

حورية فرغلي تدخل عالم الغناء بـ"القطة السافلة"

انتهت حورية فرغلي من تسجيل أولى أغانيها بعنوان "القطة السافلة" بالتعاون مع مطرب الراب المصري جيفارا بابلو، التي من المقرر أن تطرح في عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت فرغلي الأخبار في تصريحات خاصة لإحدى المواقع الإلكترونية، مُشيرةً أنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها، قائلة: "دي مش أول مرة أغني، قدمت أغنية قبل كده في فيلم نظرية عمتي، والقشاش، وصوتي مش أحلي حاجة واللي قدمته مايعتبرش غناء، وعلشان كده متخوفة من التجربة.

وكشفت الفنانة عن مشاريعها القادمة، مُضيفةً: "أصور كليبين خلال الفترة المقبلة، وأتمني أن تنال الأغنيتين إعجاب الجمهور، ومتحمسة جدًا للتجربة دي رغم خوفي منها".

من جهته، أبدى جيفارا سعادته بالتعاون مع حورية، وتمنى أن تنال إعجاب المستمعين، كما كشف عن تعاونات قادمة تجمعهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، وسخروا من دخول فرغلي عالم الغناء، فكتب أحدهم: "حلو هتبقي حمو بيكا الفرع النسواني".

وتابعت أخرى: "ما اصل الحكاية ناقصه هيه جت عليكي يلاه اهو كل هبل ×هبل".

وأضاف آخر: "عنده حق هاني شاكر يستقيل...يعمل ايه مع شاكوش وبيكا وفي الاخر الكلمة الغزيبة بتاعة القطة".

وتستعد حوربة فرغلي لعرض الجزء الجديد من مسلسل "أيام"، الذي يشاركها بطولته كل من رياض الخولي وشيري عادل، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

حورية فرغلي تثير شائعات ارتباطها

وفي وقت سابق، أعلنت حورية فرغلي نبأ ارتباطها دون الكشف عن هوية سعيد الحظ، فحينما نشرت صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك" للتعبير عن اشتياقها لمتابعيها، توجَّهت إحدى المتابعات لخانة التعليقات وسألتها إن كانت مرتبطة، لترد فرغلي عليها قائلة "للأسف"، مٌرفقةً إياه بإيموجي على شكل وجه يضحك.

واكتفت فرغلي بهذا التعليق دون الكشف عن هوية الرجل، أو تفاصيل عن الطريقة التي التقيا بها، وغيرها من الأمور التي أثارت فضول المتابعين.

وليس معروفًا إذا ما كان تعليقها إعلان رسمي لارتباطها، أم أنها تمازح المتابعين لا غير.