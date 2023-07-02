أفرا ساراتش في أول تعليق على صورها المثيرة مع مارت رمضان.. هل أعلنت علاقتهما؟

أثارت النجمة التركية الشهيرة "أفرا ساراتش أوغلوا" جدلًا كبيرًا بعد أن ظهرت وهي تقضي عطلتها الصيفية رفقة مارت رمضان ديمير بأكثر من وضعية حميمية، حيث أثيرت شائعات عديدة حول وجود علاقة رومانسية بينهما.

أفرا ساراتش اوغلوا في اول تعليق لها على صورها مع مارت رمضان



وكانت عدسات الباباراتزي قد رصدت النجمة التركية "أفرا ساراتش أوغلوا" وهي متجّهة لقضاء عطلتها الصيفية مع عائلتها الى إيطاليا، حيث شاركت مجلة إيطالية لقاء صحفي لها في المطار.



وبدأ الصحافيون بسؤالها خلال تواجدها في المطار عن علاقتها بزميلها النجم التركي "مارت رمضان ديمير" خاصة بعد انتشار العديد من الصور لهما معاً وفي أوضاع رومانسية.



وقال الصحفي: "اليوم تسافرين مع عائلتك لكن قبل أيام كنت مع مارت رمضان وانتشرت لكما صور عديدة رومانسية وحميمية وتأكّدت علاقتكما، فماذا ستقولين حول ذلك؟".



ولم تعلّق أفرا بشكل صريح حول الموضوع بل اكتفت بقولها: "شكراً لك، تعرف أنني لا أحب الحديث عن حاتي الخاصة"، لتغادر بعدها المطار.

ورأى العديد من رواد السوشال ميديا أن رفض افرا الحديث عن الموضوع هو بمثابة تأكيد على علاقتها.

نجمة طائر الرفراف تقدّم شكوى رسمية



وخلال وقت سابق كشفت محامية افرا أنها بصدد تقديم شكوى رسمية ضد جميع الأشخاص الذين هاجموها بتعليقات مسيئة حول شرفها وأخلاقها بسبب علاقتها بـ مارت رمضان.

ويشار إلى ان علاقة الثنائي تطورت في كواليس مسلسل طائر الرفراف الذي يشاركان في بطولته.