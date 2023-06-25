ما حقيقة اعلان مارت رمضان وأفرا لعلاقتهما رسميًا؟.. وهذا موعد طرح الموسم الثاني من طائر الرفراف

تصدّر الثنائي التركي "مارت رمضان ديمير" و "أفرا ساراتش أوغلوا" وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن تداول المتابعون مجموعة من الصور والفيديوهات لهما خلال قضائهما لإجازاتهما معاً وتبادلهما القبل الحميمية في وسط البحر على متن يخت خلال قضائهما عطلتهما الصيفية سويًا.

حقيقة اعلان مارت رمضان وأفرا ساراتش نجما طائر الرفراف علاقتهما رسميًا



تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحساب يحمل اسم مارت رمضان، يعلن عن العلاقة بينهما رسميًا مع الإشارة إلى اسم افرا عبر فيسبوك، ووضعت الصفحة صورة الثنائي وأكّدت ارتباطهما رسمياً.

وبعد التحقق من الأمر تبيّن بان هذه الصفحة تعود إلى جمهور النجم التركي مارت وليس الصفحة الرسمية الخاصة به، وبالرغم من رصدهما سويًا في وضعيات رومانسية إلا أن الثنائي لم يعلنا عن علاقتهما بشكل رسمي أبدًا.

موعد تصوير الموسم الثاني من طائر الرفراف



وكشفت العديد من المصادر والصفحات التركية بأن تصوير الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف" سيبدأ يوم 15 أغسطس القادم أي أن موعد طرح الحلقة سيكون بعدها مباشرة.



وكشفت مصادر بأن الموسم الثاني من المسلسل سيبدأ من نقطة انتهاء الموسم الأول منه دون أن يكون وجود أي قفزة زمنية بالأحداث.

والجدير بالذكر أن الموسم الأول انتهى بعدد من الأحداث الصادمة من بينها انتحار بيلين، واطلاق النار على فريد، وتعرض الجد هاليس لأزمة صحية.