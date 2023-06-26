بعد الإساءة لها بشرفها.. أفرا ساراتش أوغلو تهدد برفع دعاوي قضائية

أثارت النجمة التركية الشهيرة "أفرا ساراتش أوغلو" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول الجمهور العديد من الصور لها رفقة مارت رمضان ديمير خلال اجازتهما.

وانتشرت فيديوهات للثنائي خلال رحلتهما وهما يسبحان سويًا ويتبادلان القبل بطريقة حميمية أكدت وجود علاقة بينهما بالرغم من إصرارهما على النفي سابقًا.

أفرا ساراتش أوغلو تهدد برفع دعاوي قضائية

وبهذا الخصوص كشفت مديرة أعمال النجمة التركية "أفرا ساراتش أوغلو" بأن موكلتها قررت رفع دعاوي قضائية ضد الأشخاص الذين نشروا أشياء مشينة ومسيئة لهها.



كما أكّدت بأنه سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص كتب أو ارسل تعليق حمل اساءة او إهانة او حتى طعن بشرف موكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن كم كبير من تعليقات الكراهية والمشينة التي وصلت للنجمة التركية.



وصرّحت مديرة الاعمال بأن الشخص الذي يسيء الى شرف شخص وكرامته سيعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين بالإضافة الى غرامة ماليّة.

أفرا ساراتش متهمة بالخيانة



تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لنجمة مسلسل طائر الرفراف وهي باوضاع حميمية مع مارت رمضان ديمير خلال عطلتهما الأخيرة.



وانتقل المتابعون الى مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على وجود علاقة رومانسية بين افرا ساراتش ومارت رمضان ديمير، كما اتهمها البعض بأن سبب انفصالها عن مارت يازجي هو خيانتها له مع مارت رمضان.



ووصف العديد من المتابعين أفرا بانه خائنة لحبيبها السابق وأنها هي سبب انفصالها بسبب تقاربها من مارت رمضان ديمير.

والجدير بالذكر ان الثنائي كانا يرتبطان بعلاقة صداقة وطيدة وتحولت علاقتهما إلى حب بعد مشاركتهما في مسلسل طائر الرفراف.