بعيدًا عن مارت رمضان وافرا ساراتش قصة حب جديدة في كواليس طائر الرفراف

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ارتباط نجمان تركيان من مسلسل "طائر الرفراف" ، حيث بدأ الجمهور يتساءل عن هويتهما.

وبالرغم من ان الموسم الأول للمسلسل قد انتهى قبل ما يقارب الأسبوع، إلا أنه تم الكشف عن العلاقة التي بدأت خلف كواليس مسلسل "طائر الرفراف" في الوقت الحالي ولا تتعلق بالنجمين مارت رمضان وافرا ساراتش التي طالما انتشرت حولهما الأقاويل.

علاقة حب جديدة في كواليس طائر الرفراف



انتشرت شائعات حول وجود علاقة رومانسية ما بين النجمين "دوغوكان بولات" الذي يجسد دور فؤاد، وزميلته في المسلسل "سيلين أوزبايراك"، بالرغم من ان الشخصيتين لم تجمعهما أي مشاهد كثيرة معاً إلا أن العلاقة بدأت في كواليس المسلسل.



وتجسد سيلين أوزبايرال دور الخادمة دجلة وهي ابنة سلطانة، والتي تقع في حب يوسف الحبيب السابق لسيران، بينما النجم دوغوكان بولات فيجسّد شخصية فؤاد كورهان الشقيق الأكبر لفريد.



وأثارت هذه الشائعات صدمة لدى الجمهور خاصة وأنه ليس هناك مشاهد قد جمعت بينهما ولم يلتقيا في أي مشاهد، مما دعى الجمهور إلى التخمين ان العلاقة بينهما لم تبدأ من طائر الرفراف.

تفاصيل مسلسل "طائر الرفراف"



ويشار بأن المسلسل التركي الذي يعرف باسم فريد في الوطن العربي قد لاقى نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي، حيث انتهى الموسم الاول منه بمشاهد صادمة، جعلت الجمهور يتشوّق للموسم الثاني والذي سيكون خلال شهر سبتمبر القادم.



وكانت الحلقة قد انتهت بانتحار بيلين واطلاق النار على فريد واصابة الجد هاليس اغا بنوبة قلبية، ولم يُعرف بعد مصير أي منهم.