أفرا ساراتش أوغلو تقلد بيرين سات بمشهد من "العشق الممنوع"!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة التركية "أفرا ساراتش أوغلو" في مقابلتها الأخيرة مع "ابراهيم سليم" وهي تقلد زميلتها "بيرين سات" بأحد مشاهد المسلسل الشهير "العشق الممنوع".

وفي المشهد تتحدث "سمر" – تجسد شخصيتها بيرين سات- مع "لميس" – تلعب دورها زيرين تكيندور" بشكل سريع وطريقة مميز وقالت في المشهد: "بالطبع أنت تعارضين بشدة أن تقوم امرأة ترينها غير كفؤة من كل النواحي، بممارسة دور الأم على الولدين اللذين تم تأمينهما لديكِ من قبل والدتهما".

وكانت آراء الجمهور متنوعة: فعلق أحدهم: " يا اخي بيرين غير بس واضح بتحبها و متأثرة بيها و الا ما كانت حفظت هالمشهد". وأضاف آخر: " افرا حجتة بطريقة انو حافضة الكلام ع غيب وكاعدة بس تكولة اما بيرين دتمثل المشهد بطريقة طبيعية اكثر".

بينما كان هناك وجهة نظر مختلف عند أحد المتابعين، فكتب: "افرا جد مبدعة في أدوارها كرأي شخصي بقدر قول انو هي أحسن من بيرين، بيرين تمتيلها جد عادي و ما بأثر فيني ، مدري ليش الكل معجب بتمتيلها يعني في أحسن منها متل نسليهان واسراء".

وكان رأي شخص من الجمهور: "يضحك التعليقات عشانهم مايحبون افرا حطوا العيب فيها وهو اصلاً المشهد يفشل لافرا ولبيرين بعد".

وبالحديث عن مسلسل "العشق الممنوع" فقد حصد على نجاح كبير داخل تركيا وخارجها، كما أصبح للمسلسل وأبطاله جمهور كبير في الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول علاقة حب ممنوعة تجمع بين زوجة شابة تدعى سمر، متزوجة من رجل ثري كبير في العمر اسمه "عدنان" لديه ابن "مراد" وابنة "نيهال"، مع ابن اخيه "مهند" الذي يقترب من عمر زوجته عمه. ومن ناحية آخر تقع "نيهال" بحب "مهند". لتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة.

أما عن أبطال الذين شاركوا بجانب بيرين سات هم: كيفانش تاتليتوغ بدور مهند، هازال كايا بدور نهال، نبهات جهري بدور فيروز خانم، و سيلتشوك يونتم بدور عدنان بيك.

أما عن " أفرا ساراتش أوغلو" فقد سطع نجمها في عند العرب بعد عرض مسلسل "فضيلة خانم وبناتها" وقد جسدت فيه دور "ايجي" الابنة الصغرى لفضيلة.

ويعرض لها في الوقت الحالي مسلسل يشيلتشام، تدور أحداث المسلسل ضمن إطار الدراما سيسلط المسلسل الضوء على العصر الذهبي للسينما التركية وأهم فتراتها , المسلسل من بطولة كل من تشاتاي اولوسوي بدور ”سميح اتيش” وافرا ساراتش اوغلو حيث ستؤدي شخصية تولين سايجي فتاة شابة حلمها أن تصبح فنانة.