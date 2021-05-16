شاهد كيف أصبح طفل "العشق الممنوع" بعد أكثر من 10 سنوات!

على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على عرض مسلسل "العشق الممنوع" إلا أنه مازال يحصد اعجاب الجماهير وحبهم، بجانب أبطال العمل الذين يعتبرون اليوم من أهم نجوم تركيا.

الطفل "مراد" لم يعد طفلًا بطبيعة الحال، فقد أصبح شابًا وسيمًا، وعلى الرغم من ظهوره في عدد من المسلسلات في الفترة الماضية إلا أن الأغلب لم يتعرف عليه.

أما ما أعاده إلى ذهن الجمهور فكان إعلان مشاركته في برنامج "الناجون" نسخة 2021، وقد صُدم الجمهور بعدم تغير ملامحه، فمازال يحافظ على وجهه البريء لولا وجود اللحية.

وقامت الفنان التركية "نباهات جهره" بدعم "باتوهان كاراجا كايا" – وهو الاسم الحقيقي للطفل مراد- من خلال نشر صورة له عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام وعلقت عليها: "كل أصواتي لك يا ابني الوسيم". وكانت نباهات قد جسدت دور السيدة "فيروز" والدة "سمر" التي قامت بتجسيدها الفنانة "بيرين سات".

وقد شاركهم في البطولة "كيفانش تاتليتوغ" بدور "مهند"، بينما جسدت "هازال كايا" دور "نيهال". وقام " سلجوق يونتام" بلعب دور "عدنان".

يذكر أن أحداث المسلسل حول رجل الأعمال عدنان بك زياكيل الذي الزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته الأولى وأم ولديه نهال ومراد من سمر يوري أوغلو شابة حسناء من عائلة مرموقة تصغره في السن.

لتنتقل بعدها للعيش معه في قصره حيث يعيش قريب عدنان الشاب الوسيم مهند ومربية أولاده الأنسة وبعض الخدم. وتتصارع الأحداث بين إفلاس، وكراهية، وإجهاض، تنشأ خلالها علاقة محرمة بين سمر ومهند تعصف بالأسرة.