إيلكر كاليلي يشارك صُور حبيبته الجديدة بعد إنفصاله عن بورتشين تيرزي اوغلو..هل وجه لها لطشة إعلامية؟

بعد العزوبية، ها هو بطل مسلسل "بويراز" الممثل التركي إيلكر كاليلي يدخل بعلاقة عاطفية جديدة بعد سنوات من إنفصاله عن الممثلة التركية بورتشين تيرزي اوغلو.

إيلكرذو الـ 37 عاماً شارك الخبر بصورة جمعته بحبيبته الفنانة التركية سيلا التي تبلغ من العمر 40 عاماً وارفقها تعليق بما معناه "لقد جاءت... أحيانًا يأتي شخص ما إلى أغلى ركن في قلبك... لا أعرف، بين قلبي وروحي" …

وردت الفنانة التركية بمشاركة صُورة لهما وتعليق جاء فيه "هناك الكثير من الكلمات لقولها ؛ لكن يا لها من دعوة من قلبي الحنون عندما يتعلق الأمر بك، أنت روح عزيزي".....

مشاركة صُورة الثنائي في هذا الوقت هذا تحديداً اعتبرها البعض رداً على الأخبار المتداولة حول عودته لحبيبته السابقة بورتشين والتي تبلغ الـ 41 عاماً بعد أن كانت الاخيرة قد وضعت علامة إعجاب على إحدى صُوره من بعد قطيعة لسنوات، وعلقت الممثلة التي تعيش علاقة حُب حالياً مع مدرب رياضة على الموضوع بـ "نحن لسنا أطفال ولا أعداء لبعضنا"!

سبب خلاف إيلكر كاليلي وبورتشن

عن سبب الخلاف، الثنائي عاش قصة حُب كبيرة منذ بداية تصوير مسلسلهما والذي كان الأنجح خلال فترة عرضه وحقق نجاح كبير، واستمر الحب بين الثنائي لسنوات قبل أن ينتهي بالإنفصال والذي قيل أن إيلكر يعاني من مشاكل نفسية ولم تتمكن بورتشن من مساعدته على الرغم من أنها حاولت ذلك لسنوات.



قصة مسلسل بويراز

أحمد بويراز كارايل رجل مطلق وشرطي نزيه طرد من عمله بتهمة أخذ رشوه ظلماً وقضى سنة كاملة في السجن كعقاب. فقد أغلى شيء بحياته وهو ابنه سنان لصالح والد زوجته ومن ثم أصبح يعمل كسائق أجرة ليستعيد ابنه مرة أخرى. خلال عمله يتلقى بويراز عرضًا من قائده القديم ممتاز بالعمل كـ جاسوس في المافيا التي يديرها بحري أومان والحصول على معلومات عنها ومقابل العمل ستكون وصاية سنان له، قبل بويراز العرض فورًا.

وفي الوقت نفسه التقى بويراز بعائشة جول (دكتورة) امرأة مستقلة تعيش وحدها بعيدا عن عائلتها وأحبها من دون أن يعرف أنها ابنة رجل مافيا. منذ اللحظة التي يلتقي بها الاثنان تبدأ وجود مشاعر لبعضهما البعض، ولكن حبهم يبدو أنه سيكون مستحيلا لأن عائشة جول هي ابنة بحري أومان رجل المافيا الذي يعمل عنده كسائق (جاسوس)، ولكن للأسف بويراز يجب أن يخفي حقيقته عن عائشة جول ولكن بطريقة أو بأخرى ينجح بويراز بتوريط عائشة جول بالمشاكل ثم تبدأ الأحداث تتوالى، وتنكشف وجوه وخيانات لم تكن متوقعة في حياة بويراز كارايل.

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