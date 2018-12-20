أفضل الأماكن لمشاهدة عروض الألعاب النارية في رأس السنة!

استعدوا لاستقبال عام 2019 بطريقة مميزة (Shutterstock)

في كلّ عام، ينتظر الجميع عروض الألعاب النارية في دبي احتفالاً برأس السنة الجديدة والتي تُقام في أبرز معالم المدينة مثل برج خليفة ونخلة جميرا وبرج العرب. استعدوا لاختيار المكان الأنسب بالنسبة لكم لمشاهدة هذه العروض عند منتصف الليل.

برج خليفة

يُعدّ برج خليفة المكان الأشهر لاحتفالات رأس السنة في دبي. استقبل برج خليفة العام الجديد بعروض ضوئية مذهلة في العام الماضي، إلا أن عروض الألعاب النارية تعود من جديد لهذا العام.

وللحصول على أفضل إطلالة يمكنكم التوجّه إلى دبي مول وسوق البحار. ولتضمنوا الحصول على إطلالة مميزة، احجزوا في أحد مطاعم الواجهة المائية مسبقاً. يمكنكم أيضاً مشاهدة الألعاب النارية مجاناً من برج بارك، داون تاون دبي، ولكن ننصحكم بالتوجه إلى هناك باكراً، فمن المتوقّع أن تزدحم هذه المنطقة وأن يتمّ إغلاق بعض الشوارع للسيطرة على حركة المرور.

أفضل الأماكن:

دبي مول

سوق البحار

برج بارك

دبي أوبرا

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نخلة جميرا

كل مكان في نخلة جميرا هو مكان جيد لمشاهدة عروض الألعاب النارية والتي ستستضيفها هذه الجزيرة. وإذا لم تكونوا من المشاركين في حفل رأس السنة الملكي في أتلانس، النخلة وغيره من الحفلات الأخرى، يمكنكم التوجّه إلى ممشى نخلة جميرا والذي يمتد على مسافة 11 كيلومتر في هلال النخلة، حيث يمكنكم مشاهدة الألعاب النارية وهي تضيء السماء والماء.

أما كلوب فيستا ماري والذي يضم سبعة مطاعم، فيُعدّ أيضاً موقعاً مميزاً لمشاهدة هذه العروض. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف شاطئ نسيمي سهرة مميزة مع إطلالات خلابة، بينما يحيي "روديمنتال وسيغالا" الأمسية في زيرو غرافيتي.

أفضل الأماكن:

ممشى نخلة جميرا

كلوب فيستا ماري

شاطئ نسيمي

شاطئ باراستي

أتلانتس، النخلة

زيرو غرافيتي

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برج العرب

ستتم إضاءة أحد أفخم الفنادق في العالم لاستقبال العام 2019. ويُعد شاطئ "كايت بيتش" الذي يقع على مقربة من برج العرب أحد أفضل المواقع لمشاهدة عروض الألعاب النارية. توجهوا مع عائلاتكم باكراً لتحصلوا على مكانكم المفضل على الرمال ولتستمتعوا بهذه الأمسية المميزة.

وفي حال ازدحم شاطئ كايت بيتش، يمكنكم أيضاً التوجّه إلى شاطئ "بلاك بالاس" أحد الأماكن السرية في دبي. يقع هذا الشاطئ في منطقة الصفوح ويتميّز بإطلالات مميزة على برج العرب ونخلة جميرا، وبذلك ستتمكّنون من مشاهدة العرضين من موقع واحد مجاناً!

أفضل الأماكن:

كايت بيتش

شاطئ بلاك بالاس

مدينة جميرا

جميرا النسيم

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دبي فستيفال سيتي مول

صمّم عرض "تخيّل" لليزر والماء والمؤثرات الصوتية في دبي فستيفال سيتي مول، عرضاً خاصاً بليلة رأس السنة يتضمن أيضاً عروضاً للألعاب النارية. توجهوا إلى هناك باكراً لتختاروا المكان الأفضل لمشاهدة العرض، أو احجزوا في أحد مطاعم الواجهة البحرية. أما عروض الألعاب النارية فسيتم تقديمها على رأس كل ساعة ، بدءاً من الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل.

أفضل الأماكن:

فستيفال باي

دبي فستيفال سيتي مول