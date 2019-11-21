أفضل الأنشطة والفعاليات في اليوم الوطني الإماراتي في دبي

لا تفوّت أروع الفعاليات التي تستضيفها دبي احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة. إليك بعض الاقتراحات لتمضية عُطلة نهاية الأسبوع الطويلة مثل عروض الألعاب النارية، والحفلات الفنية المجانية، والنشاطات الترفيهية في مراكز التسوّق، والخصومات، وغيرها:

تنزّه في "ذي بوينت"

تُعدّ "ذي بوينت" في نخلة جميرا وجهة ترفيهية حيوية تضمّ العديد من المطاعم والمتاجر. هناك يمكنك الاستمتاع بشتاء دبي المشمس وباحتفالات اليوم الوطني مع مجموعة من الموسيقيين المحليين والخصومات الاستثنائية، بالإضافة إلى المذاقات الشهية، وعروض الألعاب النارية التي تستضيفها هذه الوجهة في 2 ديسمبر عند الساعة 8 مساءً.

تجارب تسوّق رائعة

تقدّم مراكز التسوّق والمتاجر المختلفة العديد من الخصومات خلال عُطلة نهاية الأسبوع. إذا كنت تتسوّق في "ذا أوتلت فيلدج"، و"بوكس بارك"، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، ونخيل مول، قد تتمكّن من مشاهدة عروض العيالة والرزفة وغيرها، من العروض التقليدية المحلية.

العشاء في دبي فستيفال سيتي مول

بالإضافة إلى 350 متجراً، يضم فستيفال سيتي مول العديد من المطاعم المتنوّعة التي تناسب كافة الأذواق. استمتع بعشاء شهي وبعرضٍ مبهر في 2 ديسمبر من خلال حجز طاولة في أحد مطاعم الواجهة المائية أو ذات الشرفة الخارجية مثل "إيتالي" الذي يتميّز بإطلالات رائعة على عرض "تخيّل". وبمناسبة اليوم الوطني، تمّ تصميم عرض خاص بعنوان "فيسس أوف ذا نيشون" عند الساعة 8 مساءً و10 مساءً، للاحتفال بالتنوّع السكّاني الذي تحتضنه دبي. استمتع بعدها بعروض الألعاب النارية الرائعة.

احتفل مع النجوم

يتخلّل عُطلة نهاية الأسبوع الطويلة العديد من الحفلات الموسيقية المجّانية التي يحييها أبرز نجوم الغناء من المنطقة. ويوم الجمعة 29 نوفمبر، يقدّم عيضة المنهالي حفلاً فنّياً مميّزاً في "لا مير"، يليه حفل موسيقي لبلقيس وعيسى المرزوق في 1 ديسمبر، وحسين الجسمي في 2 ديسمبر، والذي يلي حفله عرضاً للألعاب النارية عند الساعة 8:30 مساءً. يمكنك أيضاً التوجّه إلى القرية العالمية في 2 ديسمبر للاستمتاع بأروع أغاني الفنان حمد العامري.

اكتشف التراث الثقافي المحلّي في السيف

تُعدّ منطقة السيف التراثية المكان الأمثل للاحتفال بروح الاتحاد، فهي تحيط بخور دبي التاريخي، وتتضمّن أجواءً رائعة تُناسب كافة الأعمار. توجّه إلى السيف من مِراس، الوجهة الترفيهية الحيوية والمصمّمة على شكل سوق تقليدي، وجرّب أحد المطاعم، وتسوّق في المتاجر المحلية، واستمتع بعروض الألعاب النارية عند الساعة 8 مساءً في 1 و2 ديسمبر.



أجواء رائعة في وسط مدينة دبي

تحتفي أبرز معالم دبي بهذه المناسبة المميّزة من خلال عروض مبهرة. فمن 1 إلى 3 ديسمبر ستتم إضاءة برج خليفة بألوان العلم الإماراتي أربع مرّات يومياً، وسيترافق المشهد مع عروض مميّزة لنافورة دبي على أنغام النشيد الوطني الإماراتي وأشهر الأغاني مثل "سما دبي". إذا كنت ترغب بالحصول على إطلالة مميّزة لمشاهدة العرض توجّه إلى دبي مول، أو احجز طاولة في أحد مطاعم الواجهة المائية في سوق البحار.

أجواء عائلية في "ذا بيتش"

استمتع بالأجواء الشاطئية في "ذا بيتش" في جي بي آر، حيث تضمّ هذه الوجهة أكشاكاً لتقديم الحلويات، ورياضات مائية، وأسرّة شاطئية، ونشاطات ترفيهية حية. تحتفل هذه الوجهة المميّزة باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات مع عروض رائعة للألعاب النارية في 1 و2 ديسمبر عند الساعة 9 مساءً. استمتع بأمسيتك وجرّب أحد المطاعم التي تستضيفها هذه الوجهة، وننصحك بهذه المناسبة بالمطعم الإماراتي التقليدي "الرمال السبعة".