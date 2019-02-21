أفضل التجارب المذاقية والموسيقية في دبي!

أبرز الوجهات للاستمتاع بالموسيقى والطعام في هذا الشهر (Shutterstock)

إذا كنتم ترغبون بتناول الطعام مع بعض النشاطات الترفيهية، تقدّم لكم دبي مجموعة من الخيارات المتنوّعة. ومما لا شك فيه أن الكثير من الناس ينتظرون انطلاق مهرجان دبي للمأكولات لتجربة العديد من المطاعم واستكشاف التجارب المذاقية المختلفة. أما إذا كنتم ترغبون بتجربة مذاقية مقترنة بالموسيقى الحية، فإليكم مجموعة من المطاعم التي تقدّم المأكولات الشهية على أنغام الموسيقى خلال مهرجان دبي للمأكولات.

نولا

يستوحي مطعم "نولا" تصميمه من ولاية "نيو أورليانز"، ويُعدّ وجهة مميزة للمأكولات الشهية، والموسيقى والأجواء الرائعة. يقدّم "نولا" لزواره ما يناسب الجميع مع قائمة تتضمّن أطباقاً تقليدية شهية من منطقة "لوزيانا". وتكتمل الأجواء مع أمسيات الجاز التي تضفي رونقاً خاصاً على تجربة تناول الطعام.

المكان: نولا، فندق أرمادا بلوباي، أبراج بحيرات جميرا

أوتيل كارتاخينا

يقدّم مطعم "أوتيل كارتاخينا" في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز أشهى أطباق مطبخ أميركا اللاتينية. ويتميّز المطعم بتصميمه الرائع والفاخر وبإطلالاته الخلابة على أفق مدينة دبي. وتقدّم قائمة المطعم مجموعة من الأطباق التقليدية التي تشتهر بها أميركا اللاتينية، والمحضّرة بلمسة معاصرة. ويرافق الضيوف خلال الأمسية عروض راقصة على قرع الطبول.

المكان: مطعم "أوتيل كارتاخينا"، جي دبليو ماريوت ماركيز، شارع الشيخ زايد

جيا

يقدّم مطعم "جيا" في داون تاون دبي المأكولات الإيطالية على أنغام موسيقى الجاز. وتستوحي قائمة الطعام الإيطالية التقليدية مذاقاتها من منطقة "لاتزيو"، وتتضمّن لمسة معاصرة. يتميّز المطعم بمكوّناته الطازجة، وبإطلالاته الرائعة على نافورة دبي، وتزيد موسيقى الجاز الحية من الأجواء الرائعة لهذه التجربة المميزة.

المكان: جيا، الطابق الأرضي، دبي مول، داون تاون دبي

تريج كافيه

تشتهر دبي بمطبخها الغني بالنكهات. فإذا كنتم ترغبون بتجربة مذاقية محلية تقليدية، توجهوا إلى "تريج كافيه". يقدّم المطعم الذي يقع في "لا مير" الوصفات الإماراتية التقليدية والمحضّرة بتقنيات الطهي المعاصرة. وخلال مهرجان دبي للمأكولات، يستضيف المطعم فنانين وشعراء ورواة قصص لاستحضار التقاليد المحلية والتاريخية في أمسية مميزة في 9 مارس.

المكان: تريج كافيه، لا مير

"بيتزا إكسبرس لايف"

يستضيف فرعان من فروع سلسلة مطاعم البيتزا العالمية تجربة مذاقية على أنغام موسيقى الجاز الحية بعنوان "بيتزا إكسبرس لايف". وفي كل مساء يحيي مجموعة من فناني الجاز والساول من المنطقة الأجواء، بينما يستمتع الضيوف بقائمة طعام مميزة تتضمن أنواعاً مختلفة من البيتزا والباستا وغيرها. استمتعوا بالأجواء الرائعة والمأكولات الشهية المقدّمة بأسعار معقولة.

المكان: بيتزا إكسبرس لايف دبل تري باي هيلتون، الخليج التجاري - جاز @ بيتزا إكسبرس، كلاستر A، أبراج بحيرات جميرا

غارانا

يحتفي مطعم "غارانا" بأجواء شمال الهند من خلال قائمة الأطباق الغنية بالنكهات والتوابل، ومن خلال الفرقة الموسيقية التي تحيي الأجواء. يقدّم المطعم النكهات التقليدية على أنغام الموسيقى التي تحييها الفرقة والتي تتضمن أنواعاً موسيقية مختلفة بدءأ بأغاني الغزل ووصولاً إلى الأغاني الكلاسيكية. يُعدّ هذا المطعم وجهة مميزة لكل من يرغب بعيش تجربة هندية تقليدية.

المكان: غارانا، هوليداي إن دبي، البرشاء