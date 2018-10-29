أفضل سبع فعاليات خلال نهاية الأسبوع في دبي!

جولة حول العالم في يومين Shutterstock

تتميّز عطلة نهاية الأسبوع بأجوائها الرائعة وبرنامجها الحافل بالفعاليات بدءاً باحتفال تكريمي لأحد أساطير الموسيقى، واحتفال آخر بالمذاقات والمرح، ووصولاً إلى عودة القرية العالمية. اكتشفوا الفعاليات الكوميدية والثقافية وغيرها الكثير من خلال اقتراحاتنا لأبرز سبع نشاطات في دبي.

مسرحية "أنتر ماكبث" في "ذا جانكشن

الجميع يعرف مسرحية "هاملت" لشكسبير كمسرحية تراجيدية كلاسيكية، إلا أن "روث بوشنانان" يقدّم هذا العمل بشكلٍ مختلف كلياً. تكسر مسرحية "أنتر ماكبث" كل قواعد المسرح، وهي تجمع بين شخصية "ماكبث" و"فولديمورت" و"دارث فادر" وغيرها من الشخصيات التي لا يجب أن تلتقي.

بعد اختفاء الشخصية الرئيسية، تحارب الشخصيات للمحافظة على أدوارها في المسرحية ويستعينون بشخصيات من مسرحيات أخرى لشكسبير، ما يؤدي إلى فوضى عارمة. تُعرض مسرحية "أنتر ماكبث" من إخراج "ميغانا موندكور" على خشبة مسرح ذا جانكشن في السركال أفنيو.

التاريخ: 1 - 3 نوفمبر

المكان: مسرح ذا جانكشن في السركال أفنيو

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عرض "أرابز أر نات فاني" الكوميدي في دبي أوبرا

يعود عرض "أرابز أر نات فاني" الكوميدي بنسخته الثانية، مع مجموعة من الفنانين الكوميديين لإحياء ليلة كوميدية رائعة على مسرح دبي أوبرا، مساء يوم الخميس. انضمّّوا إلى أربعة من أروع الكوميديين ليرووا لكم قصصاً مضحكة، باللغة الإنكليزية، وهم الكوميدي المصري-الويلزي عمر حمدي، والكوميدية فتيحة الغُرّي، والكوميدي نبيل عبد الرشيد، أحد المواهب الشابّة الصاعدة، والممثلة المصرية الأميركية ماريا شحاتة والتي شاركت في العديد من العروض حول العالم.

التاريخ: 1 نوفمبر

المكان: دبي أوبرا

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حفل تكريمي للفنان مايكل جاكسون

لو لم تتمكّنوا من مشاهدة الفنان مايكل جاكسون أثناء حياته، فهذه فرصتكم للقيام بذلك، إذ سيقدّم الفنان الإسباني الانطباعي سيرجيو كورتيس أمسية مميّزة، على مسرح مدينة دبي للإعلام. استعيدوا أروع الذكريات الفنية للفنان الراحل مايكل جاكسون، حيث سيقدّم كورتيس خلال الحفل أداءً راقصاً استثنائياً على أنغام مجموعة من أشهر أغاني مايكل جاكسون مثل "بيت ات" و"ثريلر" وغيرها الكثير. احصلوا على تذاكركم الآن للاستمتاع بتجربة لا تُنسى.

التاريخ: 2 نوفمبر

المكان: مسرح مدينة دبي للإعلام

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القرية العالمية

زوروا القرية العالمية، الفعالية الثقافية الأبرز في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. تتيح لكم القرية العالمية السفر حول العالم في يومٍ واحد، حيث يشارك فيها أكثر من 75 بلداً تستعرض مأكولاتها الشهية ومنتجاتها الغريبة وعروضها الترفيهية المميّزة. وستستضيف القرية العالمية التي تمتدّ على مساحة 17200000 قدماً مربعاً مواكب ترفيهية وعروضاً موسيقية متنوعة ومجموعة كبيرة من الألعاب للصغار.

التاريخ: 30 أكتوبر - 6 أبريل 2019

المكان: القرية العالمية

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معرض "بريز آت داون" في الخط الثالث

يستضيف غاليري الخط الثالث في السركال أفنيو معرض "ذا بريز آت داون هاز سيكرتس تو تل يو" الفردي للفنان الإيراني منير شهرودي فارمانفارمايان. يستمر منير باستخدام علم الكون والرياضيات والفلسفة الصوفية الغامضة الإسلامية في معروضاته متعددة الوسائط.

لا تفوتوا مشاهدة آخر أعمال الفنان الإيراني المعروف عالمياً والتي تمّ عرضها في أبرز المؤسّسات حول العالم مثل متحف "سليمان آر غوغنهايم" في نيويورك، ومتحف الفن المعاصر في شيكاغو وغيرها الكثير.

التاريخ: 1 - 3 نوفمبر

المكان: الخط الثالث، السركال أفنيو

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حفل "تاي دولا ساين" في "بوا لاونج"

يعود مغني الراب الأميركي "تاي دولا ساين" إلى دبي ليحيي حفلاً موسيقياً لليلة واحدة فقط في "بوا"، وجهة الموسيقى المعروفة في دبي، مساء يوم الجمعة. تتميّز موسيقى تاي بكونها تجمع بين الهيب هوب التقليدي مع إيقاعات الآر أند بي المعاصرة، وقد حصدت أغانيه مثل "بارانويد" و"أور ناه" شعبية واسعة في كل أنحاء العالم، ووصلت إلى أفضل 100 أغنية بحسب تصنيف "بيلبورد". شاهدوا حفل مغنّي الراب العالمي في مدينة الحبتور، في حفل مخصص لمن هم فوق سن الـ21. الدخول مجاني لكن يُنصح بالحجز المسبق.

التاريخ: 2 نوفمبر

المكان: "بوا لاونج"، مدينة الحبتور

مصدر الصورة: Shutterstock

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مهرجان المأكولات في "غاليري لافاييت لو غورميه"

استكشفوا أروع المذاقات من حول العالم في مهرجان المأكولات الذي تستضيفه "غاليري لافاييت لو غورميه"، في سيتي ووك خلال عطلة نهاية الأسبوع. سيتخلّل المهرجان حفلات موسيقية وتجارب مذاقية غريبة من جامايكا ودول الشرق الأوسط والهند وغيرها. وسيتمكّن الأطفال من الاستمتاع بأشهى الأكلات والنشاطات المخصّصة لهم، مثل زومبا للأطفال وعروض ألعاب الخفة وغير ذلك الكثير.

التاريخ: 1 - 3 نوفمبر

المكان: غاليري لافاييت لو غورميه"، في سيتي ووك

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