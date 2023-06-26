أفضل 11 مسلسل أنيمي.. Death Note أبرزها

تحظى مسلسلات الـ أنيمي بشعبية كبيرة بين الجمهور حول العالم وخاصة العربي، وهناك العديد من المسلسلات التي تحقق أرقامًا قياسية في نسب المشاهدة.

أفضل 11 مسلسل أنيمي عبر التاريخ:

مسلسل Attack on Titan

هجوم العمالقة سلسلة مانغا يابانية تدور أحداثه الخيالية حول مجموعة من البشر يعيشون داخل منطقة محاطة بـ أسوار ضخمة لحمايتهم من عمالقة يأكلون البشر.

تبدأ أحداث المسلسل بعد أن يتم اختراق أحد الأسوار "سور ماريا" ويقوم العمالقة بإبادة ما يقارب ثلث البشرية، وبدأ عرضه في عام 2009.

ويعتبر مسلسل Attack on Titan واحد من سلسلى المانغا الأكثر مبيعًا حول العالم، وحصد العديد من الجوائز، وهو من مسلسلات الانمي التي تشتهر في الوطن العربي.

مسلسل One Piece

ون بيس مانغا يابانية بث العمل لأول مرة عام 1999 وما زال مستمرًا إلى يومنا الحالي، حيث تجاوزت حلقاته الـ 1000 حلقة، ودخل العمل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بـ "أكثر سلسلة قصص مصورة تم نشرها وطباعتها من مؤلف واحد".

يروي العمل قصة شاب يدعى مونكي دي لوفي يأكل فكهة الشيطان أو فاكهة المحيط ليكتسب بعدها جسده خصائص مطاطية، ويحاول لوفي العثور على كنز "ون بيس" من أجل أن يصبح ملك القراصنة الثاني.



مسلسل Death Note

تدور أحداث المسلسل حول طالب في المرحلة الثانية يدعى لايت ياغامي، يعثر على مذكرة لديها قوة خارقة مذكرة الموت"، بعد أن يقوم حاصد الأرواد ريوك باسقاطها على الأرض.

يمكن لم يستخدم مذكرة الموت قتل أي شخص يريده بمجرد كتابة اسمه في المذكرة ويحاول لايت الاستفادة من المذكرة بكتابة أسماء أشخاص شريرين أو فاسدين، عرض العمل في شهر أكتوبر من عام 2006.



مسلسل hunter x hunter

تبدأ قصة العمل في جزيرة صغيرة حول غون الذي يعيش في منزل خالته وجدته، يعرف غون أن والده الصياد الأسطوري على قيد الحياة، وأن خالته أخفت عنه الأمر.

بعد أن يكبر غون يقرر دخول اختبار الصيادين ومغادرة الجزيرة ومحاولة لقاء والده.



مسلسل Haikyuu

مانغا هايكيو عرضت لاول مرة في عام 2014، تدور الأحداث حول شخصية هيناتا شويو ويحلم ان يصبح لاعب كرة طائرة، ليخوض المغامرة مع فريقه غير الناجح وملقب بـ "الغربان التي لا تطير" في محاولة للفوز بالبطولة.

مسلسل made in abyss

تدور أحداث هذا الأنمي الذي ينتمي إلى "الدراما النفسية" حول كهف اسمه الهاوية، ويعتبر المكان الوحيد في العالم الذي لم يتم اكتشافه، ويضم مخلوقات رائعة وكنوز أثرية.

يتوجه العديد من المغامرين بهدف استكشاف الكهف، تسعى فتاة صغيرة تدعى اوسو تعيش بالقرب من الكهف أن تصبح من الغزاة الذين يحاولون اكتشاف الكهف، حتى تعثر على روبوت يشبه شكل الطفل.



مسلسل vinland saga:

تدور أحداث هذا الأنمي حول ثورفيين شاب من الفايكنج، قُتل والده خلال طفولته على يد قائد من الفايكنج اسمه أسكلاد، ويقرر ثورفيين الانتقام لوالده على طريقته الخاصة.



مسلسل gurren lagann:

تدول قصة العمل حول صبي يدعى سيمون، يعيش في قريبة يحبها ويعمل حفارًا للقرية بهدف توسيعها والعثور على الكنز في نفس الوقت.

وخلال حفره يعثر على مثقاب، يحتفظ به دون ان يعلم بأن هذا المثقاب سيغير حياته.

مسلسل yuru camp:

مخيم الاسترخاء، سلسلة مانعا يابانية عرضت لأول مره في عام 2018 ومكونة من 25 حلقة.

تدور احداث القصة حول رين شيما التي تهوى التخييم، تلتقي بفتاة تدعى ناديشيكو كاجاميهارا لتنشأ بينهما علاقة صداقة وسط العديد من الأحداث.

مسلسل chainsaw man:

بالرغم من انه مسلسل كرتوني "أنمي" إلا أنه يمكن تصنيفه بـ "+18" حيث ضم العمل عدد من اللقطات الجريئة والإباحية، تدور احداث العمل المثير للجدل في عالم مليء بالشياطين الحاقدة والخطيرة.

يمكن للبشر عقد اتفافات مع هؤلاء الشياطين من اجل استخدام جزء من قوتها، ويتناول بشكل خاص قصة دينجي شاب يشعر بالاكتئاب، ويحاول سداد ديونه من خلال بيع أعضائه والعمل كصياد للـ "الشياطين"،يمتلك ديجني شيطانًا على شكل منشار اسمه "بوتشيتا".

مسلسل Kaiji:

تدور احداث المسلسل حول ايتو كايجي الذي يسافر من أجل البحث عن عمل في طوكيو، ويقضي فترة طويلة في البحث عن العمل يتحول فيها إلى مقامر ومدخن.

يقترض صديق كايجي من شخص مبلغ مالي بضمانته، ويعود هذا الشخص لاسترداد نقوده لتبدأ المشاكل.