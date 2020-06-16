أفضل 5 فنادق عائلية في دبي!

مع حلول فصل الصيف في دبي، يسعى الجميع للاسترخاء وللحصول على قسطٍ من الراحة، وتشهد دبي العديد من النشاطات والتجارب، فلا داعي للسفر إلى الخارج لقضاء عطلتكم الصيفية. استمتعوا بإجازة عائلية فاخرة في دبي مع أبرز العروض في الفنادق العائلية.

جميرا زعبيل سراي

يُعدّ جميرا زعبيل سراي جوهرة هلال نخلة جميرا حيث يمكنكم الاستمتاع بالبحر والشمس والرمال خلال الصيف. يمكن لسكّان دبي الحجز لعُطلة نهاية الأسبوع والحصول على خصم 20% على أفضل الأسعار المتوفرة. امضوا يومكم عند حوض السباحة، وتناولوا الطعام في مطاعم المنتجع المُميّزة، واستمتعوا بالدخول المجاني إلى مرافق السبا الذي يقدّم علاجات وخدمات خاصّة للأزواج كما يضمّ حمّاماً فاخراً. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع الأطفال بدخول غير محدود إلى حديقة "وايلد وادي" المائية، وإلى الشاطئ الخاص في الفندق، والسينما الخاصة. استخدموا الرمز: JBREAKS للاستفادة من العرض.

فندق ألوفت سيتي سنتر ديرة دبي

احجزوا إقامتكم في قلب المدينة، واستمتعوا بالتجارب الرائعة التي تقدّمها دبي في فندق ألوفت سيتي سنتر ديرة. يُطل هذا الفندق المعاصر وذو التكلفة المعقولة على خور دبي التاريخي، وهو مثالي لقضاء أوقات رائعة برفقة الأطفال. يُعدّ هذا الفندق وجهة مميّزة لقضاء إجازة قصيرة حيث يضمّ غرفاً بألوان مميّزة وتراس رائع مع حوض سباحة وطاولات بلياردو. امضوا فترة بعد الظهر في السبا، واحصلوا على خصم 25% على جميع الخدمات. تتضمّن الإقامة بوفيه فطور ويمكنكم أيضاً الاستفادة من خصم 25% على المأكولات والمشروبات في مطعمي "كانتين" وWxyz، وخصم 50% على تذاكر دخول سكي دبي و"آي فلاي". يمكنكم كذلك التوجّه إلى مركز التسوّق القريب ومشاهدة أحد الأفلام في سينما "فوكس" الخارجية"، والاستفادة من خصم خاص بنزلاء الفندق.

العنوان وسط المدينة

تقع فنادق العنوان في أبرز المواقع في دبي. توجّهوا إلى برج خليفة ودبي مول لتستمتعوا بالفخامة والراحة في فندق العنوان وسط المدينة، واستفيدوا من خصم 50% على أفضل الأسعار المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصلون على قسائم شرائية من إعمار يمكنكم استخدامها كل مساء، وتبلغ قيمتها 200 درهم للغرف و400 درهم للأجنحة. صُمّمت كل غرفة بأناقة لتقدّم أجمل الإطلالات على وسط مدينة دبي. استمتعوا بأجواء الصيف عند حوض السباحة على طراز "إنفينيتي"، والذي يتوسّط الحدائق الجميلة، واستريحوا في ردهة "كلوب لاونج". وبينما يستريح الأهل، سيتمكّن الأطفال من قضاء وقتهم في نادي "كيكس" الذي يقدّم أروع النشاطات التي تجمع بين الترفيه والتعلّم.

وبالطبع، يمكنكم زيارة أطول برج في العالم، ودبي مول والتوجّه إلى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد لمشاهدة دبي أوبرا أو تناولوا الطعام في أحد المطاعم مثل مطعم "كرك هاوس" المحلي. يسري العرض حتى 30 سبتمبر.

جيه إيه ذا ريزورت

يُعدّ "جيه إيه ذا ريزورت" من أبرز المنتجعات العائلية. يقع المنتجع في جبل علي بعيداً عن صخب المدينة، ويقدّم العديد من النشاطات والمغامرات. يضم المنتجع شاطئاً خاصاً يمتدّ على مساحة 800 متر، وعادةً ما يستضيف رياضاتٍ مائية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك يمكن للرياضيين الاستمتاع بملاعب التنس والسكواش وبملعب الغولف ومركز الرماية. استمتعوا بالنشاطات في الفندق ذو الخمس نجوم مع أسعار تبدأ من 396 درهماً للغرفة في الليلة. يمكنكم أيضاً الحصول على رصيد بقيمة حجزكم لاستخدامه في المطاعم والردهات مثل "وايت أوركيد المختص بالمأكولات الآسيوية" أو على نشاطاتٍ مختارة.

تماني مارينا

تشتهر منطقة دبي مارينا حول العالم بكونها وجهة المدينة التي لا تنام، وفي تماني مارينا ستجدون التوازن بين الأجواء المليئة بالحياة والاسترخاء. تتميّز هذه الشقق الفندقية بأنها تجمع بين راحة المنازل والخدمات الفاخرة التي تقدّمها دبي. يضم المبنى 55 طابقاً، ويتميّز بإطلالة رائعة على المدينة وبقربه من محطتي المترو والترام لسهولة التجول في أنحاء المدينة. استرخوا عند حوض السباحة، أو مارسوا الرياضة في النادي الرياضي المجهّز في حين سيتمكّن الأطفال دون سن الـ 11 من تناول الطعام مجاناً عند حجز غرفتي نوم مع فطور لثلاثة أشخاص مع أسعارٍ تبدأ من 483 درهم.