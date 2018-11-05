أفضل 7 فعاليات خلال نهاية الأسبوع في دبي!

خطّط لعطلة نهاية أسبوع مميز Shutterstock

إذا كنت تبحث عن أفضل طريقة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فلدينا بعض الأفكار المميزة لك! يتضمن كل من "تحدي دبي للياقة" و"ديوالي" فعاليات احتفالية ورياضية رائعة تناسب الجميع. لذا، استعدوا لثلاثة أيام من العروض الترفيهية والكوميدية والموسيقية وغيرها الكثير. إليك أفضل 7 فعاليات في عطلة نهاية الأسبوع من اختيارنا:

اكسروا رقم "غينيس" القياسي

تحتفل دبي بديوالي مع سلسلة من الفعاليات الترفيهية في السيف، حيث تنتظركم محاولتين لكسر الأرقام القياسية في "غينيس". تتمحور إحدى هذه المحاولات حول إضاءة أضواء "ليد"، بينما تدعو المحاولة الثانية والتي تُقام عند الساعة 5 مساءً سكان دبي لكسر الرقم القياسي من خلال إضاءة 1000 شمعة صغيرة. بعدها سيتم ترتيب الشموع لكتابة "ديوالي في دبي" من خلالها. كما يمكنكم زيارة سوق ديوالي الذي يضم العديد من التجارب المذاقية والعروض الفنية والترفيهية والموسيقية وخيارات متنوعة للتسوّق، أو مشاهدة أداء الفرقة الموسيقية وعروض الخيول لشرطة دبي التي تشارك في المهرجان أيضاً.

التاريخ: 8-10 نوفمبر

المكان: السيف

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شاطئ العضلات في شيراتون جميرا بيتش

تعود فعالية "شاطئ دبي للعضلات" في عطلة نهاية الأسبوع، وتستمر لمدة يومين مع مجموعة من النشاطات مثل مسابقة لكمال الأجسام، وعرض للأزياء واللياقة. يبدأ هذا اليوم الرياضي مع حصة يوغا صباحية على الشاطئ، يليها وجبة خفيفة للانطلاق مع هذه الفعالية المميزة في الهواء الطلق. يمكنكم أيضاً تشجيع المشاركين أو تمضية بعض الوقت على الشاطئ أو في حوض السباحة، أو استخدام النادي الرياضي الخارجي لتكونوا جزءاً من تحدي دبي للياقة الذي يجعل من دبي المدينة الأكثر حيوية ونشاطاً في العالم.

التاريخ: 9-10 نوفمبر

المكان: منتجع شيراتون في جميرا بيتش

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أروع أغاني فيلم "غريس" في السركال أفنيو

تستضيف سينما عقيل فعالية للغناء الجماعي احتفالاً بالذكرى الأربعين على إطلاق فيلم "غريس"، الذي لعب بطولته كل من جون ترافولتا في دور "داني زوكو" وأوليفيا نيوتن-جون في دور الطالبة "ساندي أولسون"، وسيتخلّلها أشهر أغاني الفيلم مثل "غريس لايتنينغ" و"سامر نايتس" وبيوتي أوت دروب أوت". استمعوا إلى أغاني الفيلم الشهيرة والرائعة، وعيشوا أجواء الحياة الصيفية للمدارس الثانوية في الخمسينيات.

التاريخ: 10 نوفمبر

Where: سينما عقيل، السركال أفنيو

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عرض الكوميدي "أردال أوهانلون"في "ماك غيتيغانز"

يعود الممثل والكوميدي "أردال أوهانلون" إلى دبي بعد أربع سنوات، لتقديم عرض ستاند اب في "ماك غيتيغانز". أصبح الكوميدي الأيرلندي نجماً على الساحة الكوميدية في المملكة المتحدة، وقد ظهر في العديد من البرامج المميزة مثل "لايف ات ذا أبوبو" و"ديفز ون نايت ستاند" وغير ذلك الكثير، و هو لا يزال مستمراً في لعب دور "دي أي جاك موني" في مسلسل "ديث إن بارادايس". شاهدوا العرض الكوميدي المعروف في "ماك غيتيغانز"، وجهة الضيافة الأيرلندية في دبي، لتعيشوا أجواء مليئة بالضحك مع "أوهانلون".

التاريخ: 8 نوفمبر

المكان: ماك غتيغانز

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سلام دبي

يستضيف مسرح ملعب سوق دبي الحرة للتنس نجمي بوليوود "شان" و"كي كي" في حفل غنائي ماراتوني لمدة أربع ساعات متواصلة، حيث سيقدمان أروع الأغاني مثل: "خودا جاين" و"اتس ذا تايم تو ديسكو" وغيرها من الأغاني المميزة في أرشيف كل منهما. تمتد مسيرة المغني ومقدّم البرامج التلفزيونية "شان" على مدى ثلاثة عقود، بينما بدأت مسيرة "كي كي" الفنية منذ أكثر من 20 عاماً. من المؤكد سيكون جمهور هذين النجمين في دبي على موعد مع أمسية رائعة، وحفل فني مميز.

التاريخ: 9 نوفمبر

المكان: مسرح ملعب سوق دبي الحرة للتنس

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آرتي ماركت في مركز تايم سكوير

إذا كنتم من هواة تسوق السلع اليدوية الأصلية فما عليكم سوى التوجه إلى سوق آرتي ماركت لتتعرفوا على أكثر من 150 من المصمّمين والحرفيين المحليين في أكبر سوق للتصاميم والفنون والأزياء والحرف اليدوية في الإمارات. يمكنكم الاطلاع على مجموعة من المنتجات المعاصرة المصنوعة يدوياً مثل المجوهرات والصابون ومنتجات العناية بالبشرة والشموع وأزياء الأطفال والأزياء النسائية وأواني الفخار وديكورات المنازل وغيرها، في مواقع السوق المتعدّدة. يعرض سوق "آرتي" فقط المنتجات التي قام البائعون بتصميمها، لتشجيع المواهب المحلية وليقدّم لهم منصة لعرض بضائعهم.

التاريخ: 9 نوفمبر

المكان: مركوز تايم سكوير

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قرية كايت بيتش للياقة

إذا كنتم تخططون لتمضية عطلة نهاية الأسبوع والقيام بتماريكم الرياضية اليومية على الشاطئ، فما عليكم سوى التوجه إلى قرية كايت بيتش للياقة التي تقدم، في إطار مبادرة تحدي دبي للياقة، برنامجاً حافلاً بالنشاطات الرياضية لكافة الأعمار. استمتعوا بالمباريات الرياضية مثل الكريكيت وكرة القدم وكرة اليد ورياضات تحدي العوائق. كما تضم القرية أيضاً نشاطات رياضية وترفيهية للأطفال.

التاريخ: حتى 22 نوفمبر

المكان: كايت بيتش

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