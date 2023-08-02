أفكار انتحاريّة وإدمان.. الكشف عن السبب الصادم لوفاة أنغوس كلاود

أثار خبر وفاة النجم الشاب "انغوس كلاود" صدمة كبيرة في وسط هوليوود ولدى الجماهير من حول العالم خاصة جمهور مسلسل Euphoria الذي شارك في بطولته في الموسمين الأول والثاني.

سبب وفاة أنغوس كلاود الحقيقية



بالرغم من انه لم يتم الإعلان عن السبب الحقيقي وراء وفاة كلاود عن 25 عامًا، إلا ان والدته أخبرت قسم الطوارىء بأن هناك احتماليّة بأن يكون أنغوس تناول جرعة زائدة من المخدرات.



وأكّدت والدته بأنها اكتشفت جثّته واتصلت بالاسعاف حيث كان قلبه لا ينبض جرّاء الجرعة الزائدة من المخدرات، وأضاف مصدر مقرب من العائلة بأن أنغوس كان يعاني من أفكار انتحاريّة منذ عودته من ايرلندا بعد دفن والده الاسبوع الماضي.



وقال المصدر: "إن الممثل الراحل يحارب أفكار انتحاريّة شديدة قبل وفاته، وبالرغم من أنه كان يقيم مع عائلته ويحاول التغلّب على حزنه إلا أنه يبدو واضحاً لم يستطيع تجاوز هذا الأمر".

أنغوس كلاود لم يتجاوز وفاة والده



وخلال الاسبوع الماضي ودّع انغوس والده حيث نشر صورة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وعبّر من خلال التعليق عن اشتياقه الكبير لوالده.



وكشفت العديد من المصادر أن الفنان الشاب الراحل كان متعلقًا بشكل كبير بوالده.

وقبل عشر سنوات كان أنغوس قد تعرّض الى حادث كاد أن يودي بحياته حيث وقع في حفرة للبناء أدّت الى اصابة رأسه من الجهة اليسار.