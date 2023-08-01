وفاة النجم الكوميدي "بول روبنز" بعد معركة طويلة مع السرطان

توفي النجم الهوليوودي الشهير "بول روبنز" بعد صراع طويل مع مرض السرطان يوم أمس الأحد، حيث أعلنت عائلته وفاته في بيان عبر الصفحة الخاصة على "انستغرام".

تفاصيل وفاة النجم العالمي بول روبنز



أعلنت عائلة النجم الهوليوودي عن وفاته يوم أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاماً وذلك بعد أن عانى من مرض السرطان لسنوات طويلة.



وقالت عائلة النجم الراحل في البيان الذي أصدرته: "يوم أمس قلنا وداعاً لممثلنا الشهير بول روبنز وهو الكوميدي والكاتب والمنتج والذي أسعد الجميع بشخصية بي وي هيرمان".



وتابعت عائلته في البيان الرسمي:"إنشخصية جي وي هيرمان هي من أجمل الشخصيات التي أحيت أطفال وبالغين بأهمية اللطف، لقد حارب بول السرطان لسنوات عديدة بإصرار، سيعيش للأبد كصديق عزيز".

وسارع جمهور الفنانة الراحل لنعيه واستذكار عدد من أعماله ومشاهده الناجحة.

اصابة بول بمرض السرطان



خلال وقت سابق كان بول قد أعلن عن اصابته بمرض السرطان حيث كشفت صفحته الرسمية تفاصيل حالته الصحية ومرضه خلال السنوات السابقة والسبب وراء ابتعاده عن الظهور اعلامياً.

ولد النجم الراجل عام 1952 في مدينة نيويورك الأمريكية، وبدأ حياته المهنية كممثل فكاهي في مديمة لوس أنجليس خلال فترة السبعينات.

وبدأت شهرته من خلال شخصية "بي-وي هيرمان" وهو عبارة عن رجل غريب الأطوار ذا شخصية طفولية يضع باستمرار ربطة عنق حمراء.