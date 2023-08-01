بعد دفن والده بأسبوع.. وفاة بطل مسلسل Euphoria "أنغوس كلاود" عن عمر يناهز 25

توفي بطل مسلسل Euphoria النجم العالمي "أنغوس كلاود" عن عمر يناهز الـ 25 عام بشكل صادم ومفاجىء، خلال تواجده في منزل عائلته في أوكلاند، وشكل هذا الخبر صدمة كبيرة لعشاق النجم الشاب.

تفاصيل وفاة أنغوس كلاود نجم مسلسل Euphoria



أصدرت عائلة النجم الراحل بيانًا أعلنت من خلاله عن وفاة النجم البالغ من العمر 25 عاماً وتودّع فيه فقيدها نجم مسلسل Euphoria كاشفة من خلال البيان عن معاناته مع مشاكل نفسية لا سيما بعد فقدان والده من أسبوع.



وبالرغم من انه لا توجد أي تفاصيل أخرى حول أسباب وفاة كلاود المفاجئة، إلا أنه وبحسب الأنباء المتداولة جاءت وفاته الصادمة بعد أسبوع فقط من وفاة والده الذي كانت تربطهما علاقة صداقة قوية مما دفع الجمهور للحديث عن وفاته حزنًا عليه.



وقالت عائلته في البيان الذي أصدرته: "أصبح علينا أن نقول وداعاً لإنسان رائع اليوم، أنغوس الفنان والصديق والأخ والابن، لقد كان كلاود شخصًا مميّزًا لنا جميعاً".



وأضافت عائلته في البيان الذي أصدرته: "خلال الاسبوع الماضي ودع أنغوس والده وقد عانى بشدة بسبب هذه الخسارة، الراحة الوحيدة التي نشعر بها الآن هي أن أنغوس قد اجتمع مع والده".

فيما أشارت بعض المصادر أن وفاته جاءت بسبب جرعة مخدرات زائدة.

نبذة عن أنغوس كلاود



اشتهر أنغوس كلاود بشخصية "فيزكو" في المسلسل الشهير Euphoria الذي عرض منه موسمين وكان من المقرر أن يبدأ العمل على الموسم الثالث قريبًا.

ويتناول العمل حياة المراهقين وتحاربهم مع الإدمان والعلاقات والشذوذ، وجسد الفنان الراحل شخصية "ديلر مخدرات" يعمل في هذا المجال مع شقيقه الأصغر.

في نهاية الموسم الثاني يقتل شقيقه الأصغر بعد اقتحام الشرطة لمنزلهم، وينتهي العمل دون معرفة نهاية فيزكو وشقيقه، وبعد وفاتهمن المتوقع أن يضطر صناع العمل لقتل الشخصية استنادًا على احداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.