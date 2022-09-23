أفلام تركية رومانسية .. عالم مليء بالمشاعر

تمكنت الدراما التركية من حجز مكان لها في قلوب المشاهدين العرب، وقدمت الدراما التركية الكثير من المسلسلات التي خطفت القلوب، وكونت لها قاعدة جماهيرية عالية.

وحرص صناع الدراما التركية على تطوير الأعمال وتقديم قصص مختلفة سواء في التلفزيون او السينما، وتفوقت الدراما التركية بشكل خاص في فئة الرومانسية التي قدمتها في العديد من المسلسلات.

وما قد لا يعلمه البعض أن صناع الاعمال التركية قدموا على صعيد السينما العديد من الأفلام الرومانسية التي كانت بطابع كوميدي وحققت نجاحًا كبيرًا.

أفلام تركية رومانسية ستثير مشاعرك:

1- فيلم مشكلة صغيرة في أيلول

تدور القصة حول فتاة تدعى أيلول تملك كل شيء في الحياة، وتعيش حياة سعيدة جدًا، وهي شخصية مرحة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

تتعرض أيلول لحادث يؤدي إلى فقدانها تفاصيل أخر شهر في حياتها، يحاول من حولها اقناعها أنه لا يوجد مشكلة بها إلا أنها تصر على أن هناك جزء من حياتها مفقود.

تسافر أيلول في رحلة صغيرة لتتعرف على شاب يحاول اخبارها بأنه حب حياتها.

عرض الفيلم في 14 فبراير من عام 2014، بمناسبة عيد الحب، وحقق الفيلم ايرادات عالية جدًا، ونجاح كبير.

أبطال فيلم مشكلة صغيرة في أيلول:

فرح زينب عبدالله

انجين اكيورك

سيرين موراي

تونا اونور

2- فيلم هل هذا هو الحب

يدور الفيلم حول فتاة طموحة تدعى غولوم تعيش حياة طبيعية لا يوجد ما يعكرها، تكتشف اصابتها بمشكلة في الكبد قد تتسبب بخسارتها حياتها.

يحاول اوموت والذي يعيش حياة صعبة جدًا وهو حبيب غولوم عمل المستحيل من أجل انقاذ حبيبته والبحث لها عن متبرع في قصة رومانسية مميزة.

أبطال فيلم هل هذا هو الحب:

اسلام أكار

عفراء ساراتش أوغلو

كوبيلاي أكا

3- فيلم إبقى بجانبي

يتناول الفيلم قصة شاب وسيم وناجح يدعى أمير، كرس هذا الشاب حياته للدراسة والعمل، يقضي أمير الجزء الكبير من وقته في العمل غير مبالي بحياته الخاصة أو العثور على حبيبة.

يلتقي أمير عن طريق الصدفة بـ زينب فتاة جميلة لكنها أسوأ مغنية في العالم، وتبدأ علاقتهما مع العديد من الأحداث المميزة جدً.

أبطال فيلم إبقى بجانبي:

تشاغلار أرطغرل

ميرتش أرال

4- فيلم زهرة الغاب

تدور قصة الفيلم حول الشابة فسون التي تعيش حياة رومانسية مع زوجها باريش، الذي تحدت أسرتها وتزوجته بالرغم من رفضهم له من شدة حبها له.

تستيقظ ذات يوم لتجد حبيبها قد اختفى، يحمل الفيلم الكثير من المفاجآت، خاصة ان بطلة الفيلم تعاني من العوس الاكتئابي .

أبطال فيلم زهرة الغاب:

شاتاي اولسوي

ليلى ليديا توغتلو

حسين افني دانيال

نازان كيسال

مصطفى افكيران

لاشين جيلان

ظافر اكيون

توبراك ساغلام



5- فيلم كل شيء بسبب الحب

فيلم رومانسي لطيف عرض عام 2016، يدول حول فتاة جميلة تتعرض للخيانة من قبل خطيبها، تنفصل عنه وتكره الرجال.

تلتقي بشاب آخر ويعمل على مساعدته، تجد نفسها وقد وقعت في حبه لكنها ترفض الاعتراف بالأمر، وتتصرف بطريقة تظهر مشاعر مختلفة.

أبطال فيلم كل شيء بسبب الحب:

أوزجان دينيز

هاندا دوجانديمير

6- فيلم إن عادت فهي لك

تدور قصة الفيلم الرومانسي حول الشاب محمد الذي يعمل مصور، ينفصل عن حبيبته سيلين ويحاول ارجاعها إلى حياته بشتى الطرق.

تحاول صديقته دفنه مساعدته من أجل العودة إلى حبيبته سيلين، لتبدأ المحاولات وسط أحداث رومانسية شيقة جدًا.

أبطال فيلم إن عادت فهي لك:

مراد بوز

ايرم ساق

ياسمين ألين

أوراز كايغيلار أوغلو

بوراك سيفينش

طه سونماز ايشيك

سرحات أوزجان



7- فيلم ما تبقى منك لي

عرض الفيلم عام 2015، وتدور قصته حول ايليف وهي فتاة فقيرة عاشت طفولتها في ميتم وتعاني من مرض القلب ومشاكل صحية,

وفي عمر الـ 8 سنوات تقع ايليف في حب طفل يبلغ الـ 10، يغادر القرية التي تعيش فيها ايليف، ويعود بعد سنوات طويلة ليلتقي بها ويحاول مساعدتها ضمن أحداث رومانسية وحزينة، قد تستنزف مشاعرك.

أبطال فيلم ما تبقى منك لي:

نسليهان أتاغول

إكين كوج

8- فيلم وحدك أنت

تدور قصة الفيلم حول ملاكم سابق، بعمل بالحراسة يلتقي بفتاة عمياء تدعى هازال، ويعمل على حراستها، يقع الثنائي في حب يعضهما، لكن الأمور تتعقد بعد أن تكتشف أنه وراء مشكلتها التي سببت لها العمى.

أبطال فيلم وحدك أنت:

إبراهيم تشيليكول



