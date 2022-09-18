المرض يُفجع هاندا ارتشيل بابنة شقيقتها الطفلة.. وبدء رحلة العلاج

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر حزين حول إصابة ابنة شقيقة النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" بمرض السرطان، بعد تشخصيها بالمرض منذ ما يقارب الأسبوعين.

تفاصيل اصابة ابنة شقيقة هاندا ارتشيل بالسرطان

شاركت غمزة شقيقة النجمة التركية "هاناد ارتشيل" خبر اصابة ابنتها الطفلة البالغة من العمر عامين ونصف بمرض السرطان وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وقالت شقيقة هاندا ارتشيل في منشور لها عبر "انستغرام": "نحن بخير ونحاول أن نكون على ما يرام، لقد بدأنا رحلة العلاج لابنتنا الصغيرة قبل أسبوعين وتغلبنا على صدمتنا ونحاول ان نبذل جهدنا لنقدّم أفضل الاشياء وهي تتجاوب مع العلاج بشكل جيد".

وكانت الطفلة الصغيرة أيلين قد شخّصت بمرض السرطان لأول مرة عندما بدأت شكوك عائلتها تدور حول حالتها الصحية فشخّصت بالسرطان، خاصة مع وجود ورم وانتفاخ في بطنها.

ردّة فعل هاندا ارتشيل على مرض شقيقتها

لم تعلّق النجمة التركية "هاندا ارتشيل" على اصابة ابنة شقيقها بهذا المرض ولم تكشف أي تفاصيل أخرى، ولكن يبدو واضحاً بانهم لا يزالون يعانون من الصدمات.

وكانت هاندا كثيراً ما تشارك صورها مع ابن شقيقتها الصغيرة عبر حسابها الخاص على انستغرام، وكانت كثيرة التعلّق بها.