شقيقة هاندا ارتشيل تطمئن الجمهور على صحة طفلتها بصورة لطيفة من المطبخ

حرصت شقيقة النجمة التركية هاندا ارتشيل وهي غمزة آرتشيل على طمئنة الجمهور على صحة طفلتها الصغيرة ذات العامين وذلك بعد ان اعلنت اصابتها بمرض السرطان في الأيام الأخيرة الماضية.

صورة لطيفة لابنة شقيقة هاندا ارتشيل بعد الكشف عن مرضها

شاركت غمزة شقيقة النجمة التركية "هاندا ارتشيل" صورة لطيفة للطفة الصغيرة والتي تبلغ من العمر عامين ونصف وهي متواجدة في المطبخ.

وظهرت الطفلة ايلين مافي التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنًا بجدتها الراحلة، وهي تقف على الكرسي بينما كانت تساعد والدتها في اعداد الكعك داخل المطبخ، كما شاركت غمزة صورة أخرى للطفلة وهي تقوم بالرسم على الجدران رفقة والدها حيث أكّدت من خلال هذه الصور بأن الطفلة الصغيرة بصحة جيدة في الفترة الحالية وتتقبل العلاج بشكل جيد.

وعلّقت غمزة على الصورة التي نشرتها لابنتها في المطبخ بقولها: "صباح الخير نحن نقوم بإعداد الكيك الصباحي معاً".

تفاصيل اصابة الطفلة ايلين مافي بمرض السرطان

خلال وقت سابق أعلنت والدة الطفلة الصغيرة وشقيقة النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل بان طفلتها مصابة بالسرطان وأنها بدأت رحلة العلاج الخاصة بها.

وكانت ايلين مافي قد شخّصت بالسرطان بعد ملاحظة عائلتها وجود انتفاخ في البطن ونقلها الى المستشفى، حيث اوضحت عائلتها بأنها تغلبت على الصدمة وهي تتلقى العلاج في الوقت الحالي.

أما النجمة التركية "هاناد ارتشيل" فلم تقوم بأي تعليق على الموضوع، ويبدو انها في حالة من الصدمة خاصة وأنها شديدة التعلّق بالطفلة الصغيرة وكثيراً ما كانت تنشر صورهما معاً.