إليك قائمة أفلام عيد الأضحى 2023.. أبرزها "تاج" لتامر حسني

تفصلنا أيام قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك، وكعادتهم يتجهز صناع الأفلام على منح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربة سينمائية مميزة ومسلية.

وتتنوع أفلام عيد الأضحى بين الكوميديا والدراما والأكشن والرومانسية، وتعكس مختلف جوانب الحياة اليومية والقضايا الاجتماعية بطريقة مشوقة وممتعة.

أفلام عيد الأضحى 2023

فيلم بيت الروبي

أحداث فيلم "بيت الروبي"



سيتعاون النجمين المصريين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز في فيلم "بيت الروابي"، حيث سيجسد الأول شخصية "مؤثر اجتماعي"، بينما سيلعب الثاني دور مالك مركز تجميل، كما تنضم إليها النجمة نور اللبنانية، التي ستجسد دور طبيبة.

وتدور أحداث الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي حول مؤثر اجتماعي يدعى إبراهيم الروبي يعيش مع زوجته الطبيبة "نور" وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، إلَّا أن المشاكل تبدأ بإحاطة حياتهما بسبب مشاكل في مرورهما بمشاكل في الإنجاب، فيخطر ببالهما فكرة مجنونة تتمثل بسرقة طفل من المشفى الذي تعمل فيه ممن أجل تبنيه، وبعد اختطافه يمران بالعديد من المآزق في جو يغلب عليه الكوميديا.

أبطال فيلم "بيت الروبي"

ويشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم؛ كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومنى الشاذلي، وغيرهم.

والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج محمد محسن.

فيلم البعبع

أحداث فيلم "البعبع"

تدور أحداث الفيلم في قالب من رومانسي وآكشن البعبع، حول مجرم يدعي "سلطان" يقرر التوبة والتوقف عن الإجرام، وخلال الأحداث يلتقي ببطلة العمل التي تلعب دور طبيبة صيدلانية وتجمعهما الكثير من الموقف المثيرة والكوميدية.



أبطال فيلم "البعبع"

ويشارك في بطولة العمل كل من: النجم أمير كرارة، و باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويشهد الفيلم أول تعاون بين "كرارة" والنجمة ياسمين صبري، التي تعود إلى شاشة السينما بعد غياب دام 5 سنوات، إذ كان آخر أفلامها "الديزل".

فيلم أبو نسب

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث العمل في قالي اجتماعي كوميدي، حيث سيلعب محمد إمام دور شاب يعاني من أزمة النسب، وسيتناول العمل كمية المشاكل التي تقع بين "النسايب" بطريقة ساخرة، مع تقديم حلول لمشاكل اجتماعية يواجهها شباب جيله.

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة الفيلم كل من: محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدوانى، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وهذه المرة الثالثة التي تشارك فيخا ياسمين صبري نجل الفنان عادل إمام، فقد سبق لها العمل معه في فيلمين هما "جحيم في الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.

فيلم تاج

أحداث فيلم "تاج"

يعتبر العمل أول ظهور لأفلام الأبطال الخارقين، إذ يدور في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، الذي يجسد فيه تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما "تاج" و"هارون"، اللذين يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أبطال فيلم "تاج"

يشارك في بطولة العمل كل من تامر حسني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر، و ساندي، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.



فيلم شماريخ

أحداث فيلم شماريخ

تدور أحداث العمل الفيلم في إطار من الدراما التشويقية والآكشن حول الضغوطات التي يواجهها الفرد حتى يصل لمرحلة الإنفجار التي تسمى بـ"شماريخ"، ومن هنا أتى اسم العمل.

أبطال فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي ، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، ومصطفي درويش، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف.

وأشرف على تأليف وإخراج عمرو سلامة، وعملية الإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي بالشراكة مع شركة عرب موشن.

فيلم مستر إكس

أحداث فيلم مستر إكس

تدور الأحداث حول رئيس عصابة يقع في حب محامية تضعها الظروف في طريقة، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر في قالب كوميدي.

أبطال فيلم مستر إكس

يجمع الفيلم العديد من النجوم من بينهم: أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ومحمود حافظ، وهو قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

