تعتبر مسلسلات كورية مدرسية خط البداية لإدمانك الدراما الكورية، نظرًا لأحداثها السلسلة والمشوقة التي تعيدك إلى فترة المراهقة.

لا تركز الدراما الكورية على نمط معين من الأحداث والأطر، فهي تتنوع بين الميلودراما أو الرومانسية أو الأحداث التاريخية أو الكوميدية أو الآكشن، لكن نقطة بداية إدمان الدراما الكورية ترتكز على الأعمال التي تصور الصداقة والمراهقين في مرحلة الدراسة.

وفي هذا المقال، سأقدم لك أفضل مسلسلات كورية مدرسية ستجذب انتباهك وذوقك، فأثناء مشاهدتك إياها ستتذكر بلا شك سنوات المراهقة وتجاربك كطالب في المدرسة الثانوية ، مع مشاعر متضاربة من القلق والتشويق!



وهنا نعرض قائمة افضل مسلسلات كورية مدرسية ستسمتع بمشاهدتها خلال سهرتك:

مسلسلات كورية مدرسية

1. المسلسل الكوري المدرسي: True Beauty (الجمال الحقيقي)



هذا المسلسل هو كوميديا رومانسية تدور حول فتاة في المدرسة الثانوية تدعى "ليم جو جيونغ"، والتي استطاعت حصد لقب الفتاة الجميلة بعدما أتقنت فن استخدام المكياج عن طريق مشاهدة الفيديوهات التعليمية على موقع "يوتيوب".

وبسبب اتقانها مهارات المكياج باحترافية تصبح المثل الأعلى للكثيرات، لكنها تفضل الموت على أن لا ترى دون مكياج فهو الشيء الوحيد الذي منحها الثقة بالنفس.



ويروي العمل قصة حبها مع الفتى الوحيد الذي رآها دون مستحضرات تجميل "لي سو هو"، ورغم أنه يبدو باردًا بسبب ماضيه المظلم لكنه في الحقيقة مهتم للغاية، فيكبران مع بعضهما البعض ويتشاركان أسرارهما ويقعان في حب بعضهما البعض، لكن هل يستطيع "سو هو" أن يجعل "جو جيونغ" تعثر على جمالها الحقيقي؟







2. المسلسل الكوري المدرسي: The School Nurse Files (ملفات ممرضة المدرسة)



يعتبر المسلسل من أفضل مسلسلات كورية مدرسية ويدور حول آن يونغ، ممرضة المدرسة الجديدة، التي تمتلك قدرة خاصة على وحوض مصنوعة من الهلام التي تشكلت من بقايا رغبات الإنسان، وبمقدورها القضاء عليهم باستخدام سكين لعبة ومسدس "بي بي".

من جهة أخرى، يتمتع "هونع إن بيون"، مدرسة اللغة الصينية الذي يعمل في ذات المدرسة، بطاقة خاصة، فيتعاون "آن يونغ" لحماية الطلاب والقضاء على هذه الكائنات الهلامية.

3.المسلسل الكوري المدرسي: Extracurricular (خارج الصف)



يتناول المسلسل حياة أربعة طلاب في المدرسة الثانوية يرتكبون الجرائم لكسب المال، ويقعون في مخاطر غير متوقعة نتيجة أفعالهم وجرائمهم.

ويغرَّق الطالب المثالي "جي سو" في عالم الجريمة، ويجد أن حياته المزدوجة معرضة للانكشاف بسبب زميلته في الصف "كيم دونغ هي" التي اكتشفت سره.





4. المسلسل الكوري المدرسي: Extraordinary You



ماذا ستفعل إذا اكتشفت أنك في الحقيقة شخصية في فيلم كوميدي؟ وشخصية ثانوية فوق ذلك؟ فلا بد أنك ستغيِّر مسار القصة لصالحك!

"دان أوه"، فتاة في المدرسة الثانوية وهي الطفلة الوحيدة من عائلة ثرية، تعاني من أمراض القلب الخلقية. ذات يوم، تتساءل لماذا تستمر ذاكرتها في الاختفاء؛ لتدرك أخيرًا أنها شخصية في الرسوم المتحركة وقررت أن تجد حياتها الحقيقية والحب.

في هذه الأثناء، الشخصية الذي لا يمتلك اسمًا، الطالب رقم 13 في مدرسة Seuli High School، يعيش كخلفية للشخصيات الأخرى، لكن حياته تتغير ببطء بعد لقائه بـ"دان أوه"؛ فيبدآن مغامرتهم الغامضة لاكتشاف سر عالم الرسوم المتحركة الرومانسي، ويحاولون استعادة حياتهم المستقلة.

يعتبر العمل من أروع مسلسلات كورية مدرسية ، وبإمكانك متابعته عن طريق إحدى هذه المواقع الإلكترونية المضافة في المقال التالي: أفضل 10 مواقع لمشاهدة المسلسلات الكورية.





5. المسلسل الكوري المدرسي: Hip Hop King: Nassna Street

لا تركز هذه الدراما الحديثة على موسيقى الهيب هوب فحسب، بل على العالم المتطور وثقافة الهيب هوب نفسها.

وتدور أحداث المسلسل حول يونغ بايك، طالب في المدرسة الثانوية في الـ18 من عمره، يعيش برفقة جدته المسكينة، يحلم أن يصبح مغني راب ناجح فهو يعشق موسيقى الهيب هوب ؛ لذلك ينتقل إلى سيول مواجهًا الحياة الصعبة لكنه لا يستسلم.

يلتحق بمدرسة "دوباك" الثانوية، ويلتقي هناك بـ"ها جين" التي تطمح أن تكون كاتبة، ويقعان في غرام بعضهما البعض.

في هذه الأثناء، يلتحق كل من "تاي هوانغ" و"كي ها" بذات المدرسة الثانوية، ويثير "يونغ بايك" أعصاب "هوانغ" الذي يحظى بدعم عائلته الكامل في مسيرته الفنية كمغني راب.





6. المسلسل الكوري المدرسي: Love Alarm (تنبيه الحب)



أنشئ تطبيق إلكتروني باسم Love Alarm، وتنطوي فكرته على أن يقوم الهاتف باصدار إشارات تنبيه حينما يكون الشخص الذي يعجبك على بعد 10 أمتار منك، كما يعرض أيضًا عدد الأشخاص الذين يحبونك، لكن التطبيق لا يكشف تفاصيل محددة حول من يحبك.

تدور أحداث الفيلم حول "كيم جو جو"، طالبة في المدرسة الثانوية، فتاة جميلة وذكية ذات شخصية مرحة، لكن والديها توفيا عندما كانت صغيرة. ومنذ وفاتهما وهي تعيش مع عائلة عمها، وهو ليس بالأمر السهل، فهي تعيش بتعاسة كما لا تمتلك هاتفًا جديدًا لتحميل تطبيق "Love Alarm".

في هذه الأثناء، يرتاد "هوانغ صن أوه" ذات المدرسة وهو ابن لعائلة ثرية، لكن والداه لا يحبانه، ويشعر أن صديقه "لي هيون يونغ" يحب "كيم جو جو".

7. المسلسل الكوري المدرسي: Moment at Eighteen (لحظات في عمر الثامنة عشر)



في سن الثامنة عشر، عزز "تشوي جون وو" فكرته أنه شخص وحيد دائمًا، غير قادر على التعبير عن مشاعره بشكل مناسب، غالبًا ما يظهر على أنه غير متعاطف أو منعزل، في حين أنه في الواقع لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. تحت مظهره الخارجي الوحيد، يكمن شاب لطيف وأحمق يحتاج فقط إلى الأشخاص المناسبين لإخراج هذا الجانب في كثير من الأحيان.

عندما ينتقل "جون وو" إلى المدرسة، يلتقي بـ"يو سو بين"، وهي طالبة متفوقة قضت حياتها بأكملها تحت سيطرة والدتها المتغطرسة، حتى أنها باتت تشعر بالاختناق من رعاية والدتها المشددة، فتقضي معظم حياتها وهي تحلم باليوم الذي تصبح فيه امرأة مستقلة.

في هذه الأثناء ، يبدو أن "ما هوي يونغ" الرجل المثالي، فهو قوي ويظهر أنه واثق بنفسه، إلَّا أنه من الداخل مجرد صبي خجول يبلغ الثامنة عشر من عمره ويحاول العثور على مكانه في هذا العالم.

8. المسلسل الكوري المدرسي: Class of Lies (صف الأكاذيب)



يعتبر المسلسل أحد مسلسلات كورية مدرسية والتي تدور حول "كيم مو هيوك"، المحامي الناجح للغاية، الذي يهتم بجني الأموال والفوز بقضاياه أكثر من أي شيء آخر. ورغم أنه يمتلك كل ما يريده وأكثر من ذلك، إلًّا أن الوضع ينقلب في اليوم الذي قرر فيه تولي قضية قتل في مدرسة ثانوية محلية.

بالتعامل مع مثل هذه الأمور الحساسة، تنهار سمعة "كيم مو هيوك"، ويحاول يائسًا إنقاذ سمعته وحياته المهنية، وهناك طريقة واحدة لذلك ألا وهو التخفي كمعلم من أجل كشف الحقيقة.

وبصفته مدرسًا مؤقتًا في المدرسة الثانوية التي وقعت فيها جريمة القتل، يدرك "هيوك" أن هناك المزيد من الأحداث في هذه المدرسة أكثر مما يمكن أن يتخيله أي شخص. وانطلاقًا من إدراكه أم أن كلا من المجرمين والضحايا يأتون بأشكال عديدة، يتعاون "هيوك" مع زميله المعلم "ها سو هيون" لحماية الأبرياء وتقديم المجرمين من كافة الأعمار إلى العدالة.

9. المسلسل الكوري المدرسي: Heirs (الورثة)



العالم تحت أقدامك وثقل العالم على أكتافك، هذا ما يعبر عن العبء الذي يتحمله أطفال فئة النخبة من أجل إعدادهم لوراثة إمبراطوريات أعمال عائلاتهم، رغم أنهم ما يزالون في المدرسة الثانوية.

تدور أحداث هذا المسلسل الذي يعتبر واحد من أشهر مسلسلات كورية رومانسية مدرسية حول "كيم تان" وريث شركة عائلته Empire Group، لكنه يعيش في ظل الدائم لأخيه الأكبر غير الشقيق، "كيم وون"، الذي هو بالفعل مدير تنفيذي شاب بارع في الأعمال العائلية. وعلى الرغم من خطوبته لوريثة فنادق متغطرسة وثرية تدعى "راشيل ريو"، إلّا أنه يقع في حب "تشا أون سانغ"، ابنة مدبرة منزل عائلته.

لم تكبر "إون سانغ" وصديقها المقرب "يون تشان يونغ"، نجل سكرتير مجموعة Empire Group، مثلما نشأ صاحب الشركة التي يعمل تحت أمره عائلتهما، لكنهما يتورطان في حياته رغم ذلك. تقع "يون سانغ" في مثلث حب مع "تان" و"تشوي يونغ دو"، الوريث المتنازل لمجموعة من المنتجعات الفاخرة، بينما يقع "تشان يونغ" في حب حبيبة "تان"، "لي بو نا"،ابنة مدير تنفيذي ترفيهي كبير.

فهل يمكن أن تعيش قصة حب بين من يملكون ومن لا يملكون؟

أسماء مسلسلات كورية مدرسية

⦁ School 2013

⦁ Reply 1997

⦁ Master of Study

⦁ White Christmas

⦁ Hi! School: Love On

⦁ Ma Boy

⦁ Jungle Fish 2

⦁ To the Beautiful You

⦁ Adolescence Medley

⦁ Mackerel Run

⦁ Who Are You: School 2015

⦁ Orange Marmalade

⦁ Seonam Girls High School Detectives

⦁ Secret Campus

⦁ After School, Lucky or Not

⦁ Sassy, Go Go

⦁ The Heirs

⦁ Heartstrings

⦁ Class of Lies

⦁ Moment at Eighteen

⦁ Love Alarm

⦁ Hip Hop King: Nassna Street

⦁ Extraordinary You

⦁ Sweet Revenge (Revenge Note) Season 1

⦁ Extracurricular Korean Drama

⦁ The Nurse School Files

⦁ True Beauty 2020