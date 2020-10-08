أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، عن 11 فيلماً من أفلام دورته الـ42، والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.
Curfew - حظر تجول
الفيلم من إخراج أمير رمسيس، وبطولة أمينة خليل، إلهام شاهين وأحمد مجدي
Nomadland – أرض الرُحّل
الفيلم من إخراج كلوي زاو، ومن بطولة فرانسيس مكدورماند.
The Disciple- التلميذ
الفيلم من إخراج شايتانيا تامهاني، وإنتاج المخرج الحاصل على الأوسكار ألفونسو كوارون.
Undine - أوندين
للمخرج الذي ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في دورته الـ 38 كريستيان بيتزولد، ومن بطولته باولا بير.
Mogul Mowgli – موجول موجلي
من إنتاج بريطاني أمريكي، وإخراج بسّام طارق وبطولة ريز أحمد
Exile - المنفى
إنتاج ألماني وبلجيكي وكوسوفو. الفيلم من إخراج فيسار موريناه.
Limbo – التيه
من إخراج بين شاروك وبطولة الممثل المصري أمير المصري.
Conference - المؤتمر
للمخرج إيفان ي. تفيردوفسكي. الفيلم من إنتاج روسيا وإستونيا وبريطانيا وإيطاليا
Gaza mon amour – غزة مونامور
من إنتاج فلسطين وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وإخراج الأخوين عرب وطرزان ناصر.
New Order – نظام جديد
للمخرج المكسيكي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة ميشيل فرانكو.
Apples - التفاح
من إنتاج اليونان وبولندا وسلوفينيا ومن إخراج خريستوس نيكو.