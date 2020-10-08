أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، عن 11 فيلماً من أفلام دورته الـ42، والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

Curfew - حظر تجول

الفيلم من إخراج أمير رمسيس، وبطولة أمينة خليل، إلهام شاهين وأحمد مجدي

Nomadland – أرض الرُحّل

الفيلم من إخراج كلوي زاو، ومن بطولة فرانسيس مكدورماند.

The Disciple- التلميذ

الفيلم من إخراج شايتانيا تامهاني، وإنتاج المخرج الحاصل على الأوسكار ألفونسو كوارون.

Undine - أوندين

للمخرج الذي ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في دورته الـ 38 كريستيان بيتزولد، ومن بطولته باولا بير.

Mogul Mowgli – موجول موجلي

من إنتاج بريطاني أمريكي، وإخراج بسّام طارق وبطولة ريز أحمد

Exile - المنفى

إنتاج ألماني وبلجيكي وكوسوفو. الفيلم من إخراج فيسار موريناه.

Limbo – التيه

من إخراج بين شاروك وبطولة الممثل المصري أمير المصري.

Conference - المؤتمر

للمخرج إيفان ي. تفيردوفسكي. الفيلم من إنتاج روسيا وإستونيا وبريطانيا وإيطاليا

Gaza mon amour – غزة مونامور

من إنتاج فلسطين وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وإخراج الأخوين عرب وطرزان ناصر.

New Order – نظام جديد

للمخرج المكسيكي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة ميشيل فرانكو.

Apples - التفاح

من إنتاج اليونان وبولندا وسلوفينيا ومن إخراج خريستوس نيكو.