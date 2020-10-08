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أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 12:59
أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42
أفلام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، عن 11 فيلماً من أفلام دورته الـ42، والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

 Curfew - حظر تجول

الفيلم من إخراج أمير رمسيس، وبطولة أمينة خليل، إلهام شاهين وأحمد مجدي 

 Nomadland – أرض الرُحّل 

الفيلم من إخراج كلوي زاو، ومن بطولة فرانسيس مكدورماند.

The Disciple- التلميذ

 الفيلم من إخراج شايتانيا تامهاني، وإنتاج المخرج الحاصل على الأوسكار ألفونسو كوارون.

Undine - أوندين

للمخرج الذي ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في دورته الـ 38 كريستيان بيتزولد، ومن بطولته باولا بير.

Mogul Mowgli – موجول موجلي

 من إنتاج بريطاني أمريكي، وإخراج بسّام طارق وبطولة ريز أحمد

Exile - المنفى

إنتاج ألماني وبلجيكي وكوسوفو. الفيلم من إخراج فيسار موريناه.

Limbo – التيه

من إخراج بين شاروك وبطولة الممثل المصري أمير المصري.

Conference - المؤتمر

للمخرج إيفان ي. تفيردوفسكي. الفيلم من إنتاج روسيا وإستونيا وبريطانيا وإيطاليا

Gaza mon amour – غزة مونامور

 من إنتاج فلسطين وفرنسا وألمانيا والبرتغال، وإخراج الأخوين عرب وطرزان ناصر.

New Order – نظام جديد

للمخرج المكسيكي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة ميشيل فرانكو.

Apples - التفاح

من إنتاج اليونان وبولندا وسلوفينيا ومن إخراج خريستوس نيكو.

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