أفلام ومذاقات في الهواء الطلق!

تجارب خارجية رائعة في دبي (Shutterstock)

يجتمع الجو الخارجي الرائع والتجارب المذاقية معاً خلال هذا الشهر في دبي. فمع عودة مهرجان دبي للمأكولات، بات لديكم العديد من الأسباب لتستكشفوا التجارب المذاقية المختلفة في دبي. وفي هذه الفترة سيكون هناك العديد من الأفلام التي يمكنكم مشاهدتها، والكثير من الأطباق وطقس ربيعي رائع، لذا اختاروا ما يناسبكم من هذه الفعاليات واستمتعوا بالتجارب المميزة.

"أوربان أوتدور سينما"

إذا كنتم ترغبون بتمضية الوقت في مشاهدة الأفلام، وفي الاستمتاع بالجو الرائع في دبي في الوقت نفسه، فلا شك في أن "أوربان أوتدور سينما" هي المكان الأنسب. من خلال هذه التجربة، تٌُقدّم "أوربان إنترتينمنت" سلسلة جديدة من الأفلام في الهواء الطلق حتى 8 أبريل في منتجع حبتور جراند، في جي بي آر. تتضمّن الأفلام المعروضة "إي ستار إز بورن"، و"بلاك بانتر"، و"500 دايز أوف سامر"، وغيرها. اختاروا مقاعدكم وتناولوا بعض المأكولات الخفيفة بينما تشاهدون الأفلام.

السعر: 75 درهم للشخص

المكان: منتجع حبتور جراند، أوتوغراف كولكشن

التوقيت: حتى 8 أبريل

أفلام خارجية في داونتاون إيتس

يقدّم "داونتاون إيتس" وجهة مميزة تضم مجموعة من شاحنات الطعام، ضمن أجواء مميزة. يمكنكم مشاهدة ثلاثة أفلام يومياً حتى آخر شهر مايو في هذه الوجهة المميزة في الهواء الطلق والاستمتاع بالأطباق المختلفة المقدّمة. تتنوع الأفلام المعروضة لتقدّم ما يناسب كافة الأعمار.

يتم عرض الأفلام عند الساعة 6 و8 و10 مساءً، لتتمكنوا من اختيار الوقت الذي يناسبكم.

السعر: مجاناً

المكان: داون تاون إيتس، خارج دبي مول، داون تاون دبي

التاريخ: حتى 31 مايو



swyp كانتين الشاطئ

يقدّم swyp كانتين الشاطئ ما يناسب الجميع من شاحنات طعام، ومناطق ترفيهية عائلية، ومعارض وغيرها. تُعد هذه الفعالية من أبرز فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، حيث يمكنكم التسوّق والتجوّل وتذوّق الطعام خلال هذه الاحتفالية المذاقية. ويستضيف الشاطئ عروضاً ترفيهية، وورش عمل للطهي، والعديد من الخيارات المذاقية. إلا أن هذا ليس كل شيء، فكل يوم من الأربعاء إلى السبت بدءاً من الساعة 8 مساءً، يمكنكم مشاهدة أبرز الأفلام السينمائية في الهواء الطلق.

السعر: الدخول مجاني

المكان: جميرا بيتش، خلف سنسيت مول

التاريخ: 21 فبراير - 9 مارس

"ستريت فود فير"

يقدّم مهرجان دبي للمأكولات مجموعة من التجارب المذاقية خارج إطار المطاعم التقليدية. وإذا كنتم من عشاق اتجارب الخارجية فلا بدّ من تجربة "ستريت فود فير" في "جاليري لافاييت لو جورمي" و"لو بي أش فيه ماريه". يجتمع المتجران لتقديم مهرجان مصغّر للمأكولات حيث يمكنكم تذوّق المأكولات الخفيفة من حول العالم، والاستمتاع بالعروض الترفيهية التي يقدّمها مجموعة من الفنانين، والدي جي، وعارضي ألعاب الخفة، بالإضافة إلى نشاطات الأطفال.

السعر: الدخول مجاني

المكان: "جاليري لافاييت لو جورمي" و"لو بي أش فيه ماريه"، سيتي ووك

التاريخ: 28 فبراير - 2 مارس

مهرجان المشاوي

يستضيف الباك يارد في فندق شتيجينبرجر خلال مهرجان دبي للمأكولات، مهرجان المشاوي ليوم واحد فقط في 1 مارس. تتضمن هذه الاحتفالية الخارجية الحيوية محطات شواء ومجموعة من الأطباق المميزة. وعلى الرّغم من أن مهرجان المشاوي لا يقدّم عروضاً للأفلام، إلا أن الضيوف سيستمتعون بعرض لرسم الجرافيتي، يقدّمه مركز مواهب.

السعر: 299 درهم

المكان: باك يارد، فندق شتيجينبرجر الخليج التجاري

التوقيت: 1 مارس، 4 بعد الظهر - 8 مساءً