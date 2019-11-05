أكلناها يُنهي حلقاته.. لكن ماذا عن الخلافات الذي تسبب بها؟! (فيديو)

اختتم برنامج "أكلناها" من تقديم الممثل السوري" باسم ياخور" بنجاح ساحق على غرار باقي حلقاته.

برنامج "أكلناها" الذي يعتمد على تخيير الفنانيين بين تناول أطباق طعام غريبة أو الإجابة على أسئلة محرجة، ما زالت كل حلقة منه أو مقطع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أشعل فتيل الخلافات بين الفنانيين على أثر التصريحات التي تراوحت بين الصادمة والجريئة.

إليكم أبرز المواضيع التي صدمت الجمهور العربي:

الممثلة السورية "ديمة الجندي" عند سؤالها إذا كان من الممكن أن تشاركها نسرين بطولة إحدى أعمالها ؟

أجابت بثقة لا يمكن أن تكون صديقتي، فهي ليست من الشخصيات المقربة إلي والعكس صحيح، أما البطولة فهو ليس من اختياري من يشاركني، لكن إذا كانت موجودة في العمل سوف أنسحب!

لتضيف بأن نسرين طافش شخصية مؤذية، ولا أريد هذه الشخصيات في حياتي، فقد كانت السبب في إنهاء زواج "ديمة بياعه" نتيجة الخيانة، كما أنها سببت الأذى لشقيقتي.

الممثلة اللبنانية "ورد الخال" صدمت الوسط الفني بتصريحها من حلقة "أكلناها":

"خنت شريكي مع شخص أخر، وعدت إليه مجددا"!

لتبرر الممثلة الأمر بأنه كان جنون المراهقة أو طيش المراهقة وأنها نادمة على هذا الأمر، وعانت من تأنيب الضمير.

أما عند سؤالها مَن تجد مِن زميلاتها الأفضل لها أن تتجه لعرض الأزياء بدلاً من التمثيل أجابت "ستيفاني صليبا"، وأكدت أنها تحبها جداً ولكن جمالها يطغى على قدراتها التمثيلية.

الفنانة الأردنية "صفاء سلطان" فاجأت الجميع عندما طلبت يد الوليد بن طلال للزواج مباشرةً على الهواء، لتعود في مقابلة لاحقة وتتحدث عن الموقف المحرج الذي تعرضت له بعد ان اقتربت منها إمرأة وقالت لها :أنا زوجة الوليد بن طلال!

صمت الممثلة السورية من أصل فلسطيني "شكران مرتجى" أوقعها في خلاف هي بغنى عنه، إذ خُيرت بين الأفضل من ناحية التمثيل بين "أمل عرفة" و"ماغي بو غصن" مع العلم أن كلتا الممثلتين صديقاتها على المستوى الشخصي.

صمت شكران أوقعها في خلاف، خصوصاً بعد رسالة "أمل عرفة" المباشرة لشكران: "لو كنت مكانك يا شكران كنت بقول رأيي ورأي ملايين الناس بقدرتي الفنية، وبسلط الضوء أيضا على قدرة ماغي بو غصن الفنية، وبقول انا متأكدة انو ماغي ما رح تزعل من رأيي، لانو هي حقيقة. وصدقاً ساعتا لا ماغي بو غصن رح تزعل ولا شركة جمال سنان رح تشن الحرب عليكِ لأنك كنتِ كبرتِ كتير بجوابك"

باسم ياخور مقدم البرنامج أيضاً لم يسلم من التعليقات، فعندما سؤل في أحد الحلقات من هو الفنان الذي "تقرف" من تناول الطعام معه؟ أجاب "أيمن رضا" واصفاً طريقة أكله "بالمقززة".

الأمر الذي دفع أيمن لمهاجمة باسم ياخور وإنهاء علاقة الصداقة التي تربطهما.





للمزيد من قسم اخترنا لكم: