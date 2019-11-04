درة تكشف مع منى الشاذلي عن شروط الزواج منها (فيديو)

حلت الفنانة التونسية درة ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وشهدت الحلقة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، خاصة وأن درة كشفت خلال اللقاء عن الكثير من الأمور في حياتها الخاصة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في حال تقدم أحدهم للزواج منها.

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة درة أن وجهة نظرها بالنسبة لموضوع الزواج هو أنه نصيب فقط ولا يعتمد على قرار بالرفض أو القبول، بل هو يأتي في الوقت المناسب، خاصة وأنها خاضت التجربة سابقًا وتمت خطبتها ولكن انتهت الحكاية لتؤكد مرة أخرى أن الزواج "حاجة بتاعت ربنا" ونصيب.

وعن شروط الزواج منها، أكدت درّة أن أهم شيء هو أن تبقى محافظة على نفسها وكرامتها والحاجات الأساسية في حياتها، أما بالنسبة للشريك المحتمل لا يوجد هناك أي متطلبات إعجازية، فقط كل ما تريده أن يكون هناك حب متبادل واحترام وتفاهم، لتسألها منى الشاذلي هنا: "ما قابلتيش فارس أحلامك لحد دلوقتي؟" فأجابتها: "ما قابلتش لا فارس ولا أحلام".

وكانت درّة قد شاركت في سباق رمضان الماضي 2019 في مسلسل "الحرملك" بدور حنة، إلى جانب عدد من ألمع النجوم في الوطن العربي ومن بينهم: جمال سليمان، سلافة معمار، سامر المصري، أحمد فهمي، صفاء سلطان، باسم ياخور، وغيرهم من النجوم.

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