ألب نافروز وبوراك دينيز يعملان لساعات من اجل ضحايا الزلزال.. ومسعود اوزيل ينضم لهما

بذل النجوم الأتراك جهودًا كبيرة من أجل مساعدة جميع المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل وتشريد الالاف.

ألب نافروز ومسعود أوزيل وبوراك دينيز

تطوّع عدد كبير من النجوم الأتراك في حملات لمساعدة المتضررين من الزلزال من خلال المؤسسات الخيرية، حيث قام النجم التركي ألب نافروز بالمشاركة في تجهيز المساعدات الواردة من البلديات التركية.

وكذلك الحال بالنسبة للنجم التركي الشهير "بوراك دينيز" الذي قام بمساعدة في التجهيز للمساعدات القادمة الى المناطق التركية المنكوبة في تركيا من خلال تعبئة الموارد التي تذهب للمنكوبين بسبب الزلزال المدمر.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لـ لاعب كرة القدم "مسعود اوزيل" وهو يقوم بالتجهيز للحملات بينما نشر تغريدة له على "تويتر" وكتب فيها: "معاً يمكننا تحقيق أي شيء في الاوقات الصعبة" ووضع علمي سوريا وتركيا.

Zor zamanlarda birlikte her şeyi başarabiliriz ❤️🇹🇷🇸🇾 pic.twitter.com/4fJdggTSQb — Mesut Özil (@M10) February 8, 2023

الشيف نصرت والشيف بوراك

قام الشيفان التركيان الشهيران الشيف التركي "نصرت" وزميله "بوراك" بإعداد شاحنات مساعدات لمناطق الزلزال حيث نشر الشيف نصرت وصول شاحنة كبيرة الى المنطقة المتضررة ووضع صورته عليها وعلّق: "وجعنا كبير".

اما الشيف بوراك فقد ظهر خلال وقت سابق وهو منهار ويبكي حيث سارع الى تقديم المساعدات الانسانية وجهّز شاحنات مليئة بالطعام والمساعدات.