  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ألب نافروز يصدم الجمهور برأيه حول المثليين.. ويعاتب زملائه

ألب نافروز يصدم الجمهور برأيه حول المثليين.. ويعاتب زملائه

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 حزيران / يونيو 2022 - 08:56
ألب نافروز
ألب نافروز

كشف النجم التركي الشهير "ألب نافروز"  رأيه حول المثلية الجنسية وانتشارها في الفترة الأخيرة ووجه بهذا الخصوص عتاب لعدد من زملائه في عالم الفن عبر حسابه الخاص في انستغرام

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تعلن انفصالها عن كاهان يلدريم.. وهذا ما قالته!هاندا ارتشيل تعلن انفصالها عن كاهان يلدريم.. وهذا ما قالته!

ألب نافروز يصدم جمهوره برأيه حول المثليين

صدم النجم التركي الشهير "ألب نافروز" الجمهور عندما عبّر عن رأيه الصريح حول المثليين جنسياً ومجتمع الميم، ونشر رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستغرام" يوجّه فيها انتقادات للنجوم الأتراك الذين يدعمون هذه الفئة

وقال ألب خلال الرسالة التي نشرها عبر حسابه الخاص على "انستغرام" كاشفًا عن رأيه: "إن هؤلاء الأشخاص ضد الطبيعة، وهم يريدون ان يغيّروا قواعد الحياة السليمة".

ألب نافروز

ووجّه ألب انتقادات لزملائه النجوم الأتراك الذين يدعمون هذه الفئة ويروّجون لها فقال لهم: "يجب علينا ان نحارب هذه الفئة وليس الترويج لحقوقهم التي يزعمون بها والتي نرفضها على كافة الأصعدة".

وأثار رأي الفنان التركي ردود فعل واسعة بين الجمهور حيث أشاد عدد كبير من الجمهور برأيه وجرأته خاصة أنه بات أي فنان او مشهور يهاجم هذه الفئة يتعرض للانتقاد والمحاربة من قبل عدد من المنظمات التي تدعم المثلية

وجاء رأي الفنان التركي مع ابداء العديد من المشاهير دعمهم للمثلية الجنسية في شهر حزيران بشكل خاص حيث انه الشهر الذي اعتمد عالميًا لدعم المثلية الجنسية ومجتمع الميم

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تعلن انفصالها عن كاهان يلدريم.. وهذا ما قالته!بصدر عاري مغطى بالورود.. هاندا ارتشيل تعود من جديد لإثار الجدل بإطلالاتها الجريئة

يُشار إلى أن تركيا كانت قد شهدت العديد من المظاهرات في الأيام الماضية من قبل داعمي المثلية الجنسية ومجتمع الميم وقامت الشرطة التركية بقمع هذه المظاهرات وتم تداول فيديو يكشف عن قيام احد افراد الشرطة التركية بحرق علم المثلية ورمية في القمامة

آخر أعمال الفنان التركي ألب نافروز

على الصعيد المهني أكّدت مصادر اخبارية بأن النجم التركي الشهير "ألب نافروز" سيخوض بطولة مسلسل جديدة حيث أن النجمة التركية بورجو أوزبيرك من الممكن ان تشاركه في دور البطولة في المسلسل دون الكشف عن اي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل

وأشاد العديد من الجمهور بهذا الخبر حيث أكّدوا بان النجمان يشكّلان ثنائي رائع معبرين عن حماستهم الشديدة في انتظار هذا المسلسل 

كلمات دالة:الب نافروزأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرآراء المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...