ألب نافروز يصدم الجمهور برأيه حول المثليين.. ويعاتب زملائه

كشف النجم التركي الشهير "ألب نافروز" رأيه حول المثلية الجنسية وانتشارها في الفترة الأخيرة ووجه بهذا الخصوص عتاب لعدد من زملائه في عالم الفن عبر حسابه الخاص في انستغرام

ألب نافروز يصدم جمهوره برأيه حول المثليين

صدم النجم التركي الشهير "ألب نافروز" الجمهور عندما عبّر عن رأيه الصريح حول المثليين جنسياً ومجتمع الميم، ونشر رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستغرام" يوجّه فيها انتقادات للنجوم الأتراك الذين يدعمون هذه الفئة

وقال ألب خلال الرسالة التي نشرها عبر حسابه الخاص على "انستغرام" كاشفًا عن رأيه: "إن هؤلاء الأشخاص ضد الطبيعة، وهم يريدون ان يغيّروا قواعد الحياة السليمة".

ووجّه ألب انتقادات لزملائه النجوم الأتراك الذين يدعمون هذه الفئة ويروّجون لها فقال لهم: "يجب علينا ان نحارب هذه الفئة وليس الترويج لحقوقهم التي يزعمون بها والتي نرفضها على كافة الأصعدة".

وأثار رأي الفنان التركي ردود فعل واسعة بين الجمهور حيث أشاد عدد كبير من الجمهور برأيه وجرأته خاصة أنه بات أي فنان او مشهور يهاجم هذه الفئة يتعرض للانتقاد والمحاربة من قبل عدد من المنظمات التي تدعم المثلية

وجاء رأي الفنان التركي مع ابداء العديد من المشاهير دعمهم للمثلية الجنسية في شهر حزيران بشكل خاص حيث انه الشهر الذي اعتمد عالميًا لدعم المثلية الجنسية ومجتمع الميم

يُشار إلى أن تركيا كانت قد شهدت العديد من المظاهرات في الأيام الماضية من قبل داعمي المثلية الجنسية ومجتمع الميم وقامت الشرطة التركية بقمع هذه المظاهرات وتم تداول فيديو يكشف عن قيام احد افراد الشرطة التركية بحرق علم المثلية ورمية في القمامة

آخر أعمال الفنان التركي ألب نافروز

على الصعيد المهني أكّدت مصادر اخبارية بأن النجم التركي الشهير "ألب نافروز" سيخوض بطولة مسلسل جديدة حيث أن النجمة التركية بورجو أوزبيرك من الممكن ان تشاركه في دور البطولة في المسلسل دون الكشف عن اي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل

وأشاد العديد من الجمهور بهذا الخبر حيث أكّدوا بان النجمان يشكّلان ثنائي رائع معبرين عن حماستهم الشديدة في انتظار هذا المسلسل