آلب نافروز يعلن علاقته بنجمة مسلسل "شراب التوت البريّ"

انتشرت شائعات عديدة خلال الفترة الماضيّة حول وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين بين النجم التركي "آلب نافروز" وبطلة مسلسل شراب التوت البريّ النجمة الشابة "سيلا توركوغلو".

وبالرغم من نفي الثنائي لوجود هذه العلاقة بينهما أكثر من مرة في وقت سابق، إلا ان تقاربهما الشديد أثار الكثير من التساؤلات حول وجود علاقة رومانسية بينهما خاصة بعد شوهدا معاً في أكثر من مكان.

آلب نافروز يعلن علاقته رسميًا بـ سيلا توركوغلو



استغل الثنائي إحدى المناسبات العامة التي تواجدا فيها للكشف عن علاقتهما بشكل رسمي بعد نفيها أكثر من مرة، حيث ظهر الثنائي أغلب الوقت إلى جانب بعضهما كما حرصا على الظهور بوضعيات رومانسية.

وفي إحدى الصور التي تم رصدها للثنائي ظهرا وهما يمسكان بيد بعضهما وينظران إلى الكاميرا كانهما تعمدا الكشف عن علاقتهما بهذه الطريقة.

وسارع الجمهور لتداول الصور والتعليق على هذه العلاقة، حيث اعتبر البعض إنه لا مبرر لإصرارهما السابق على النفي، فيما بدأ عدد كبير بالسخرية من كثرة علاقات المشاهير في تركيا التي عادة ما تنتهي بالانفصال لتطرح إحدى المتابعات تحديًا للجمهور حول مدة علاقتهما

علاقات النجم التركي آلب نافروز

في وقت سابق تناقل عدد كبير من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير أنباء عن علاقة تجمع نافروز وزميلته في مسلسل وجع القلب الفنانة إيرام بوكسال، وهو ما نفاه النجم التركي مؤكدًا عن ما يجمعهما علاقة زمالة.

وكان نافروز قد انفصل عن حبيبته ايتشا توران في شهر أكتوبر من عام 2022 دون الكشف عن أسباب الانفصال فيما أشارت بعض المصادر أنه ما زال يكن لها بعض المشاعر وأن عودتهما واردة.