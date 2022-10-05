أليكس رودريغز يوجّه رسالة الى جينيفر لوبيز بعد زواجها.. "جعلتني شخص أفضل للزواج"

تحدّث لاعب البيسبول الشهير "اليكس رودريغز" لأول مرة عن رأيه بزواج خطيبته السابقة جينيفر لوبيز من النجم العالمي "بين أفليك، وذلك بعد التزامه الصمت منذ اعلانهما لخطوبتهما.

أليكس رودريغز يوجّه رسالة الى جينيفر لوبيز

حلّ لاعب البيسبول ضيفاً في برنامج Who’s Talking to Chris Wallace وتحدّث عن حياته ما بعد انفصاله عن جينيفر لوبيز.

وأقدم مقدّم البرنامج على سؤاله عن علاقته السابقة بجينيفر لوبيز ورايه بزواجها من بين أفليك وذلك بعد أشهر قليلة فقط من انفصالهما.

وبالرغم من انه كان متحفّظ بالحديث عنها إلا أنه أشاد بها وبأبنائها خلال حديثه عنها، ومع إلحاح المقدّم على أليكس بان يوجّه رسالة الى جينيفر، قال أليكس: "كانت علاقتي مع جينيفر لوبيز جيدة وأنا اتمنى لها التوفيق ولأطفالها فهم جميلين ورائعين".

وتابع أليكس رودريغز: "علاقتي السابقة بجينيفر لوبيز جعلتني شخص أفضل للزواج في المستقبل، وأعتقد بأنني ساكون شريك وأب وزوج رائع، وسأستفيد من أخطائي".

اليكس رودريغز يكشف عن أخطائه في الماضي

أكّد أليكس رودريغز بأن فضيحة تعاطي المنشطات كانت من أكبر أخطائه في الماضي، والتي سببت له أكثر اللحظات إحراج في حياته المهنية والعائلية أمام أطفاله.

زواج بين أفليك وجينيفر لوبيز

يشار بان النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قد تزوّجت من النجم "بين أفليك" وذلك بعد عدة أشهر من اعادة احياء علاقتهما، حيث يشار بان بين أفليك وجينيفر لوبيز كانا على علاقة رومانسية ومخطوبان منذ أكثر من 20 عاماً ولكنهما انفصلا وعادا من جديد.