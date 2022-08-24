فساتين زفاف جينيفر لوبيز خطفت بها الأنظار.. أيها أجمل؟

احتفلت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez والممثل الأمريكي بن أفليك Ben Affleck قبل عدة أيام، بحفل زفاف ثانٍ في منزلهما في ولاية جورجيا، وأشرف منظم الأفراح كولين كوي على جميع تفاصيل حفل الزفاف.

فساتين زفاف جينيفر لوبيز التي خطفت الأنظار.. أيها أجمل؟

ارتدت جينيفر لوبيز البالغة من العمر 53 عاماً، فستان زفاف صُمّم بناء على رغبتها من وحي فيلم قديم شاهدته في صغرها وانطبع في ذهنها.

وجاء تصميمه على شكل حورية البحربأكمام حريرية قصيرة مزين بالريش مقدم من مجموعة دار أزياء رالف لورين، وتم قطع أكثر من 1000 قماش حريري و 500 متر من القماش بتصميم طبقات من الكشكشة .

وتم ربط الكشكشة بشكل يدوي مما خلق تنورة ضخمة، وكان الكم مرفقاً بتصميم كشكشة على الذراعين، وملفوفاً من الجزء الخلفي من الياقة إلى الكتف.

أما الفستان الثاني الذي ارتدته جنيفر لوبيز في حفل زفافها، جاء برقبة عالية بتصميم اللؤلؤ اللامع الذى تميز بطيات دقيقة من التول الحريرى وزخارف اللؤلؤ وتفاصيل كريستال "سواروفسكي"، وأكملت أناقتها بأقراط ناعمة من اللؤلؤ، وصندل بالكعب العالي مزين باللؤلؤ أيضاً.

أما الفستان الأخير مكشوف الظهر وجاء من تصميم رالف لورين، تميز بفتحة عنق مزينة بالكريستال "سواروفسكي"، ووضعت وشاح للرأس، وأكملت جمالها بوضع أقراط من نفس الكريستال الموجود على عنق الفستان "سواروفسكي"، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياج ناعم أبرز جمال وجهها ولون بشرتها الجذاب.

وشارك مصمم الازياء "رالف لورين" عبر حسابه الرسمي انستقرام، تفاصيل تصميم الفساتين الثلاثة التي وقعتها الدار لـ جينيفر لوبيز في يوم حفل زفافها.

زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك

قبل ما يقارب الشهر تقريباً وبعد مرور 20 عامًا على انتهاء قصة حبهما للمرة الأولى، وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من عودتهما أعلن أفليك وجينيفر لوبيززواجهما، حيث حصلوا على شهادة زواج في مقاطعة كلارك في نيفادا.

وانتقلت النجمة إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لمشاركة صور حفل زفافها مع جمهورها بالإضافة إلى نشر رسالة مؤثرة بهذه المناسبة.

واختارت لوبيز الفستان الأول بلا أكمام والذي يتميز بزخرفة مع التنورة الكاملة بتفاصيل الجاكار الزهرية والصدر المريح وخط العنق الجوهري، وكانت الإكسسوارات بسيطة جداَ، وأكملت جمال شعرها من مصفف الشعر الخاص بها ويدعى كريس أبليتون، كان نصفه لأعلى مع تموجات في نهايات الشعر، كان المكياج بألوان التراكوتا والعيون الدخانية التي أبرزت جمال ونعومة وجهها.

ثم ارتدت لوبيز من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد لربيع وصيف 2023 فستان طويل باللون الأبيض من قماش الدانتيل بدون أكمام ومكشوف الأكتاف، وأكملت إطلالتها بنفس الأقراط والسوار التي كانت ترتديها مع الفستان السابق، وأضفت هذه المرة عقدًا أنيق وفخم بالإضافة إلى طرحة طويلة غطت وجهها.

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