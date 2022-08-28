جينيفر لوبيز تُقصي عدد من الراقصين في جولتها.. والسبب برج العذراء

كشفت مصادر إخبارية عالمية عن خبر وصف بالغريب والصادم يتعلق بـ النجمة الهوليوودية "جينيفر لوبيز" حيث أنها أقصت عدد من الراقصين الذين يشاركون معها ضمن جولتها الغنائية القادمة لسبب غريب.

سبب إقصاء جينيفر لوبيز للراقصين

كشفت بعض المصادر أن النجمة العالمية قامت بإقصاء عدد من الراقصين المشاركين في جولتها الغنائية القادمة وذلك بعد ان كشفت بأنهم ينتمون الى برج العذراء.

وشكّل هذا الخبر جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور الذي سخر بشكل كبير من تصرف النجمة الشهيرة وما يشكّل لها برج العذراء من مخاوف وعقدة في حياتها.

وتساءل الجمهور عن هوية الأشخاص الذين تعرفهم الفنانة العالمية من برج العذراء، والذين كانوا سببًا بكرهها لكل شخص ينتمي إلى هذا البرج.

جينيفر لوبيز تحتفل بزواجها على بن افليك

كانت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" قد احتفلت بحفل زفافها للمرة الثانية على النجم "بين أفليك" حيث كانا قد عقدا قرانهما في لاس فيغاس قبل عدة أشهر بحفل صغير للغاية.

ولكنّ الثنائي "بينيفر" أصرّا على اقامة حفل زفاف ضخم وبحضور عدد كبير من الأصدقاء المشاهير وعائلتهما حيث أقاما حفل الزفاف في ولاية جورجيا.

وتألقت جينيفر لوبيز بـ 3 فساتين زفاف جميعهم من تصميم العالمي رالف لورين، وتميّز احد فساتين زفافها بطرحة طويلة جداً وبأكمام قصيرة.

كما ارتدى بين أفليك بدلة توكسيدو باللون الأبيض أيضاً، وكان هناك العديد من الأحداث قبل حفل الزفاف الضخم، حيث أن والدة النجم العالمي "بين أفليك" كانت قد وقعت في منزل ابنها وكُسرت رجلها مما اضطرها للذهاب إلى المستشفى والمكوث هناك وقامت النجمة العالمية بزيارتها هناك.