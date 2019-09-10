أماكن رائعة في دبي لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تشتهر دبي بتقديم أروع عروض الألعاب الناريّة في العديد من المناسبات كالعيد أو احتفالات رأس السنة. وبمناسبة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر، ستُضاء سماء دبي بعروض ألعاب ناريّة مُميّزة في "ذا بوينت" (8.30 مساءً) على نخلة جميرا، وفي "ذا بيتش" في جي بي آر (9 مساءً).

استمتع بإطلالة رائعة على عروض الألعاب النارية في الأماكن التالية:

إذا كنت في "ذا بيتش"

قرب الشاطئ

يقدّم هذا الموقع إطلالة رائعة لمشاهدة عروض الألعاب الناريّة، ولكن ننصحك بالوصول باكراً قبل ازدحام المكان، للاستمتاع بأروع الأوقات وتناول أشهى المأكولات من المطاعم القريبة.

مطاعم الواجهة المائية

تتميّز منطقة جي بي آر بمجموعة متنوعة من المطاعم، وأبرزها في "ذا بيتش". احجز طاولة في أحد المطاعم مثل "سيفن ساندز"، و"شيك شاك"، أو "كاتش 22"، للحصول على أفضل إطلالة.

إطلالات مرتفعة

شاهد عروض الألعاب النارية من ارتفاعات عالية في جي بي آر أو مرسى دبي، واجتمع مع الأصدقاء في أحد اللاونجات مثل "بيور سكاي لاونج" في "هيلتون دبي ذا ووك"، أو "سما لاونج".

وجهات شاطئية

إذا كنت ترغب بمشاهدة عروض الألعاب النارية في أماكن بعيدة عن الازدحام، فننصحك بالتوجّه إلى وجهات مثل "دريفت بيتش دبي" و"جيتي لاونج"، التي تتميز بإطلالات رائعة على عروض الألعاب النارية، وبخيارات شهية من المأكولات والمشروبات.

من قلب البحر

اعبر إلى الجهة الثانية من "ذا بيتش" وشاهد عروض الألعاب النارية من جزيرة "بلوواترز" التي توفّر إطلالات خلّابة على أفق دبي. يمكنك أيضاً السير في الممشى الذي يصل بين الوجهتين للحصول على إطلالة مُميّزة، أو القيام برحلة على متن أحد اليخوت مثل "دبي أكزوتيك يخت"، أو "أثينا تشارتر يخت" لمشاهدة العروض من قلب المياه.

إذا كنت في "ذا بوينت"

عشاء بإطلالة مميّزة

يضم "ذا بوينت"، الوجهة الترفيهية المُميّزة، مجموعة متنوعة من المطاعم مثل "سيفود كيتشن"، و"تي جي أي فرايديز"، كما يُمكنك تناول كوب من القهوة في مقهى "% أرابيكا".

على الممشى

استمتع بمشاهدة احتفالات اليوم الوطني السعودي مجاناً على ممشى "ذا بوينت". يوفّر الممشى إطلالات خلابة على عروض الألعاب النارية، مع إمكانية التقاط صور مُميّزة لفندق أتلانتس النخلة.

في مياه جزيرة النخلة

بفضل الهندسة المُميّزة لجزيرة النخلة، يمكنك مشاهدة عروض الألعاب النارية في "ذا بوينت" من منطقة الهلال، حيث يقع فندق أتلانتس النخلة. وللحصول على أفضل إطلالة، توجّه إلى مطعم "ذا إيدج"، أو "إمبيريال بيتش"، ويمكنك أيضاً مشاهدة الاحتفالات من فندق "سوفيتيل" النخلة، حيث يُتيح مطعم "لاجونا لاونج"، ومطعم "ماوي" إطلالات رائعة على منطقة "ذا بوينت".

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