تتيح أمسيات "السركال ليتس" الرمضانية في السركال أفنيو، استكشاف صالات العرض والمساحات الفنية المتنوعة فيه وذلك حتى وقت متأخر من الليل. إلى ذلك، بإمكان الزوار أيضاً تناول الطعام في المنصات المختلفة المتوافرة، وذلك مساء كل أربعاء خلال الشهر الفضيل.



يحتضن السركال أفنيو العديد من المساحات والمبادرات والاستيديوهات وصالات العرض الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى صالة سينما، ومتاجر، ومسرح وغيرها الكثير من الوجهات الثقافية، والتي تمتد على مساحة 500000 قدم مربع.