أمسيات الكوميديا في مهرجان دبي للتسوّق

يجمع المشهد الكوميدي في العالم فنانين من خلفياتٍ متنوّعة. استكشفوا الأساليب الفريدة التي تميّز هؤلاء الكوميديين خلال أمسياتٍ يشارك فيها مو عامر، ونمر، وبدر صالح، وعلي السيد.



عمل عامر، الكوميدي الفلسطيني الأميركي مع العديد من النجوم مثل دايف شابيل، واشتهر ببرنامجه على "نتفليكس" والذي يعرّف من خلاله الجمهور على ماضيه، كما أنه من الوجوه المعروفة جيّداً في علام الكوميديا. أما نمر، الكوميدي اللبناني الأميركي فأحيا عروضاً ناجحة في جميع أنحاء العالم، كما قدّم عرضاً ناجحاً على "شوتايم".



بدوره اشتهر بدر صالح ببرامجه على "يوتيوب" مثل "إيش اللي"، و"الليلة مع بدر"، و"بدر شو"، وهو وجهٌ كوميدي معروف في المملكة العربية السعودية، فيما حقّق النجم الإماراتي علي السيّد شهرةً عالمية، وقدّم عرض "نايت لايف" مع دين إدواردز، كما فاز بالعديد من الجوائز المحليّة.



لا تفوّتوا هذه العروض الكوميدية الأربعة المليئة بالضحك في أمسيةٍ واحدة يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي في 16 يناير. يجب ألا تقلّ أعمار الراغبين بحضور هذا العرض عن 18 سنة.

التاريخ 16 يناير 2020 الفئة ترفيه حيّ الموقع مركز دبي التجاري العالمي رسم الدخول 195 - 295 درهم الدخول 9 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.visitdubai.com/en/dsf