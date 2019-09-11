أمسية مميزة من عروض الملاكمة

مع انطلاق مسرح "روتوندا" في دبي بالتزامن مع افتتاح "سيزرز بالاس بلوواترز" استعدّ عشّاق الملاكمة لمشاهدة المزيد من العروض الرياضية في دبي، على غرار المسرح في لوس أنجلوس الذي يستضيف أقوى المباريات التاريخية. وقد شهد العام الماضي زيادة في فعاليات الملاكمة والفعاليات الرياضية في دبي بما في ذلك أمسية #MTKFightNight في نادي الإمارات للجولف خلال شهر أبريل والتي عُرضت على ESPN. إن كنت تبحث عن فعالية ملاكمة عالية الحماس في دبي، شاهد "روتوندا رامبل" في 13 سبتمبر.

تُقام هذه الفعالية على مسرح روتوندا الذي يتيح مشاهدة بـ360 درجة في "سيزرز بالاس بلوواترز". يشارك في "روتوندا رامبل" رياضيون محترفون من المنطقة والعالم في أمسية من المصارعة الحماسية.

سيتم عرض هذه الفعالية على تلفزيون iFL، الذي يضم أكثر من 500000 مشارك، لمشاهدة مواهب الملاكمة المبهرة، فيما يمكن لعشّاق هذه الرياضة مشاهدتها مباشرةً. يُقدّم هذه الفعالية نادي "راوند 10" للملاكمة بالتعاون مع "إم تي كي غلوبال"، وهي شركة عالمية لإدارة فعاليات الملاكمة. أسعار التذاكر 250 درهم، ويمكنك الحصول عليها الآن من جدول فعاليات دبي.

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