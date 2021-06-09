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أمل الشهراني ترد بوقاحة على معجبة تنتقد إقامتها مع رجل دون زواج.. "تابعي وانت منطمة"

منشور 09 حزيران / يونيو 2021 - 08:44
أمل الشهراني
أمل الشهراني

أثارت نجمة السوشيال ميديا أمل الشهراني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر خبر إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج، وهو أمر تراه عاديًا من وجهة نظرها.

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وقررت أمل الشهراني الرد على الانتقادات التي واجهتها على طريقتها الخاصة الاستفزازية، فحينما أرسلت لها إحدى المتابعات تدعى "أن ديانا" سؤالًا جاء فيه "أنتي جالسة مع واحد دون زواج"، اجابت ببرود: " إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستغرام".

 

وأوضحت أن شرط رؤية محتواها على موقع "إنستغرام" يكون بمتابعتها في البداية، وقالت: "حتى على انستغرام جبرتكم انه ما تقدرون تعلقون لين اضيفوني على خشومكم".

وأكَّدت الشهراني أنها من أكثر المشاهير متابعة ومنشوراتها تتصدر مواقع التواصل دون أن تتغنى بعدد متابعيها الكثر، كما يفعل المشاهير الآخرين، حيث قالت باستهزاء: "صحيح ما اطلع كل يوم وأقول أنا مكسرة الدنيا يا متابعيني يا جمهوري، يا جيشي، بس حقيقي أنا مكسرة الدنيا، مكسرتها بصمت".

وطلبت من المتابعة التي طرحت السؤال أن تتابع بصمت، قائلة: "تابعي وانت منطمة، أنت مجرد مشاهدة".

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من هي أمل الشهراني

يذكر أن أمل الشهراني هي ناشطة سعودية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتجيد اللغة الإنجليزية والعربية، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية من أب سعودي وأم سعودية وتحمل الجنسية السعودية والأمريكية وديانتها الإسلام، خرجت من المملكة إلى أمريكا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السعودية.

تزوجت أمل من رجل سعودي لم تكشف عن اسمه حتى الآن وتقيم في أمريكا مع أولادها بعيدًا عن أسرتها.

أمل الشهراني تشارك صورة فاضحة..وترد على الإنتقادات بطريقة مستفزة!

كلمات دالة:أمل الشهرانينجومفنسوشيال ميديا

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