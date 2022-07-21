أمل العوضي تصدم الجميع بإطلالة جريئة.. ومعلق "لن تكوني هيفا"

أغضبت الفنانة الكويتية، أمل العوضي ، متابعيها بعد ظهورها بإطلالة جريئة لا تنم على البيئة المحافظة التي تنتنمي لها؛ ما أثار استهجانهم واستيائهم.

أمل العوضي بإطلالة جريئة

ظهرت أمل العوضي مُرتديةً فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، جاء بقصة ضيقة مبرزًا منحنيات جسدها، بينما نسَّقته بجاكيت قصير دنيم أبيض، وانتعلت صندل ذي كعب مُزيَّن بالكريستال، وحملت حقيبة يد جاءت بتصميم الشراشيب المُزيَّنة بالكريستال.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى خانة التعليقات للتعبير عن غضبهم مننتقدين اختيار العوضي مثل هذه الإطلالة، فعلَّقت إحداهن: "ليش تسوون جذي وبعدين !! وتفصختي وشنو الغايه لا بارك الله الضياع الي وصلتوا له".

وسخرت إحداهن من محاولتها تقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وكتبت: "معليش بس مافي غير ( هيفاء وهبي ) وحدة وماراح تتكرر للأسف الشديد يعني كلهم يستريحون".

بينما تسألت إحدى المتابعات كيف لأهل العوضي وزوجها السابق السماح لها بالظهور بهذا المظهر، وكتبت: "بفهم شلون اهلها راضين!!!وابو بنتها واضي ان وحده مثلها تربي بنته؟؟!".

أمل العوضي تتشبه بهيفاء وهبي

وحول تشبهها بهيفاء وهبي، خضعت العوضي لعديد من عمليات التجميل لتصل لشكل هيفاء وهبي، حيث أجرت عملية لتصغير أنفها في بداية شهرتها، كما نفخت شفاهها بالفيلر بشكل مبالغ به؛ فهي تداوم على هذه الحقن بشكل دوري ومستمر.

بالإضافة إلى ذلك، خضعت لتقنيات التجميل الحديثة من نحت للوجه وتغيير أبعاده، فعملت على تصغير ذقنها وتعريض فكيها بتقنية تكساس الشهيرة، فضلًا عن إجرائها عملية نفخ للخدود والتخلص من منطقة الذقن المزدوج، الى جانب خضوعها لتقنية كونتور الوجه بالفيلر لتحديد أطرافه ومعالمه.

كما لا تمل العوضي من الخضوع لحقن البوتوكس للوجه لتحظى بمظهر شبابي وبشرة مشدودة.