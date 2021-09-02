أمل العوضي بشفاه أكثر من منفوخة.. والجمهور "صارت شبه البطة"!

شاركت الممثلة الكويتية أمل العوضي صُور جديدة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام حيث يتابعها الملايين من معجبيها.

أمل العوضي وكالعادة تعرضت لهجوم وسخرية واسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد أن ظهرت بملامح مُختلفة وهذه المرة من منطقة الشفاه، إذ بدت شفاه الممثلة منفوخة بشكل مبالغ فيه مما دفع البعض إلى إطلاق عدة تعليقات كان منها:

"ماذب عليهم وقايل اهم انهم بهذا شفاه الجمل حلوين والله غريب كيف مقتنعين".. وتابع آخر "محدده وما دمجت كويس".. واضاف آخر "محدده بالكنتور وناسيه تدمج"..وجاء في تعليق أحدهم "أمول دايم كشخه ومكياجها بطل بس من راحت باريس ضيعت كل شي ورجع فيها الزمن"... في حين أن البعض شبهها بـ شخصية البطة الشهيرة من برنامج الأطفال "توم وجيري".

أمل العوضي كانت قد أثارت الجدل أيضاً بصور من باريس وهي ترتدي فستان قصير للغاية من قماش الدانتيل الشفاف والذي جاء كاشفًا عن منطقة ساقيها بطريقة مبالغ بها للبعض ومحددًا خصرها النحيل.

العوضي كانت أيضاً منذ أشهر قليلة قد صدمة الجمهور حين شاركت فيديو أظهر وجهها ممتلئ وقيل وقتها من خبراء التجميل أنها على الأغلب قامت بحقن مادة الدهون في وجهها، كما أن ذقنها أصبح أقصر من الطبيعي مع تغير في شكل أنفها، ووقتها هاجمها الجمهور بتعليقات مختلفة كان منها "تلوث بصري"، وأضاف آخر "وجع ع هل شكل اعوذ بالله سؤال يا اهل الكويت التجميل عندكم رخيص كل من هب ودب غير خلقتو بتجميل".. وكان هنالك تعليق "صارت بشعة بالفلر كانت احلى".

أخر أعمال أمل العوضي !

فيما يتعلق بالنشاط الفني، فقد كانت أمل قد شاركت برنس الأغنية العراقية ماجد المهندس بطولة أحد كليباته الموسيقية والذي حمل عنوان "ياللي أحبك موت" ضمن التعاون الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب "أنا حنيت" والذي تم عرضه قبل 8 سنوات.

أما عن الشاشة الصغيرة فقد فكان أخر ظهور لها بمسلسل "هم نوايا" والذي عرض في عام 2018، وتدور أحداث العمل حول شخصية "شيخة" التي تعيش معاناة الآخرين وخاصة أبناءها، حيث تعيش في مشاكلهم وتفاصيلها، ووسط الأزمات العاصفة المحيطة بها تحاول أن تصبح هادئة ولطيفة في ردود أفعالها.

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